Pracownik FDA: "Wszyscy myślą tylko o cenie, a nie o jakości"

Zanieczyszczenie NDMA to efekt wytwarzania substancji czynnych po taniości, z użyciem odczynników niskiej jakości. Wszystko po to, żeby ciąć wydatki, niestety kosztem pacjentów - uważa David Gortler, wieloletni pracownik amerykańskiej Agencji Żywności i Leków.

- Zadziwia mnie, że FDA bagatelizuje sprawę zanieczyszczeń odkrytych w medykamentach. Agencja uspokaja pacjentów, że w lekach znaleziono jedynie śladowe ilości rakotwórczego związku – nie więcej niż ludzie spożywają w jedzeniu czy w wodzie pitnej. FDA zapomina jednak o fakcie, że przyjmowania NDMA z jedzenia i picia nie można uniknąć, a spożywanie tego związku dodatkowo z leków nie powinno mieć miejsca. Stanowisko FDA niektórzy mogą rozumieć – mam nadzieję, że błędnie - jako przyzwolenie na nieprawidłowości - mówi w wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej" David Gortler.

Podkreślił, że zanieczyszczenie leków związkiem NDMA stanowi zagrożenie dla zdrowia i pacjenci nie powinni tego bagatelizować. Kolejna kwestia dotyczy samego procesu wytwarzania substancji.

- Skąd bowiem bierze się zanieczyszczenie? Zasada, oczywiście w uproszczeniu, jest jasna - jeśli w procesie syntezy używa się czystych odczynników, to produkt końcowy będzie w porządku. Gdy używa się tych niskiej jakości – leki będą miały zanieczyszczenia, które mogą być toksyczne. Jest prawie pewne, że zanieczyszczenie NDMA to efekt wytwarzania substancji czynnych po taniości, z użyciem odczynników niskiej jakości. Wszystko po to, żeby ciąć wydatki – niestety kosztem pacjentów - tłumaczy były inspektor FDA.

Jak wskazuje, w ten sposób robią przede wszystkim fabryki surowców w Chinach, Indiach i kilku innych państwach azjatyckich. - Nie wykrywa się zanieczyszczeń w lekach wytwarzanych w Europie, Kanadzie czy USA. Przede wszystkim ze względu na większą kontrolę jakości, użycie lepszych odczynników i regularne inspekcje dokonywane przez agentów FDA - zwraca uwagę David Gortler.

- To bardzo bolesne dla farmakologów takich jak ja, którzy poświęcają życie na to, aby opracować jak najlepsze i najskuteczniejsze medykamenty. Kiedy udaje się opracować nowy lek, koncerny farmaceutyczne wydają 3-4 miliardy dolarów na to, aby przetestować nowe specyfiki. Potem FDA przez lata je bada, wydając pieniądze podatników. Następnie koncerny wytwarzają leki, farmaceuci je wydają, a pacjenci zabierają do domów. I wszystko byłoby w porządku, gdyby nie fakt, że po całym tym wieloletnim i kosztownym procesie okazuje się, że medykamenty są zanieczyszczone rakotwórczymi związkami - wyjaśnia.