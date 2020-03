Prezes NRA: specustawa jest dobrym rozwiązaniem

Potrzebne są odpowiednie zapisy, które regulują wydawanie leków właśnie w tej wyjątkowej sytuacji - mówiła prezes NRA (Fot. Archiwum)

Popieram to rozwiązanie, gdzie leki przeciwbólowe i przeciwzapalne będą sprzedawane tylko do aptek, punków aptecznych i do placówek służby zdrowia, a nie do obrotu pozaaptecznego - wskazała w TVN24 Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes NRA oceniając tzw. specustawę.

- Podwyżka środków dezynfekcyjnych czy maseczek nie jest spowodowana zwiększeniem marży aptecznej. Z tego co wiem, farmaceuci obniżają marżę apteczną po to, aby pacjenci mogli kupować te produkty, natomiast ta wygórowana cena jest wyznaczana przez hurtownie i samych producentów – powiedziała z rozmowie z TVN24 Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. Zaznaczyła, że samorząd aptekarski nie może ingerować w politykę przedsiębiorcy prowadzącego aptekę, natomiast wyraziła przekonanie, że kierownicy odpowiedzialni za działalność apteki nie będą rekomendowali znacznych podwyżek cen środków dezynfekcyjnych i masek. Prezes NRA oceniła również procedowaną tzw. specustawę dotyczącą rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa COVID-19. - Mamy sytuację wyjątkową, dlatego trzeba zadbać o dobro i bezpieczeństwo pacjenta. Popieram chociażby to rozwiązanie, gdzie leki przeciwbólowe i przeciwzapalne będą sprzedawane tylko do aptek, punków aptecznych i do placówek służby zdrowia, a nie do obrotu pozaaptecznego, dlatego, że musimy mieć pieczę nad tymi lekami, musimy wiedzieć, że są dostępne, będą dostępne i nie będą wywożone z kraju. Chcemy, aby w te leki mogli zaopatrzyć się wszyscy pacjenci. Potrzebne są więc odpowiednie zapisy, które regulują wydawanie leków właśnie w tej wyjątkowej sytuacji - tłumaczyła prezes Piotrowska-Rutkowska. Oceniła także zapis mówiący o tym, że minister zdrowia będzie mógł określać maksymalne ceny wybranych leków i wyrobów medycznych. – W sytuacjach tak niebezpiecznych i ekstremalnych takie rozwiązania są niezbędne. Natomiast w chwili, kiedy sytuacja się uspokoi, wracamy do normalnych działań rynkowych. Tutaj musimy rozważać, czy ważniejsze jest bezpieczeństwo lekowe, czy biznes. Dla mnie najważniejsze jest zdrowie pacjenta i bezpieczeństwo lekowe – powiedziała prezes NRA. Więcej: tvn24.pl

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus