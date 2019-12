Priorytety Lewicy 2020: propozycje dotyczące aborcji i leki za 5 zł

Projekt ustawy, która zakłada m.in. dostępność aborcji do 12 tygodnia ciąży - jest wśród priorytetów legislacyjnych Lewicy na 2020 roku. Politycy tego ugrupowania mówią też o państwie, w którym leki na receptę kosztują nie więcej niż pięć złotych.

Dyrektor biura legislacyjnego klubu Lewicy Dariusz Standerski zapowiedział, że w 2020 roku Lewica będzie kontynuowała prace w ramach przyjętego przez klub wykazu prac legislacyjnych.

- My tutaj się nigdzie nie śpieszymy, robimy swoją robotę i będzie przedstawiali kolejne projekty ustaw, które prowadzą do zrealizowania naszego programu nowoczesnego państwa dobrobytu, czyli takiego państwa, w którym leki na receptę kosztują nie więcej niż pięć złotych, w którym najniższa emerytura wynosi 1600 zł - powiedział PAP polityk.

Posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska w rozmowie z PAP przyznaje, że wśród projektów ustaw będzie także tzw. projekt reprodukcyjny.

- Będzie to projekt kompleksowy, który będzie zawierał propozycje nie tylko dotyczące przerywania ciąży, ale także przywrócenia tabletek "dzień po" i in vitro, dostępu do antykoncepcji, dostępu do ginekologa, edukacji seksualnej - wylicza.

Jak podkreśliła, w kampanii Lewica obiecywała legalizację aborcji do 12. tygodnia ciąży oraz możliwość dostępu do ginekologa od 15 roku życia.