Raport CSIOZ o informatyzacji podmiotów leczniczych

52,65% ankietowanych podmiotów jest zintegrowanych z systemem P1 w kontekście wystawiania e-recepty (62,19% podmiotów posiada rozwiązania IT pozwalające na wystawianie e-recept) - wynika z ankiety CSIOZ "Badanie stopnia informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą".

Przygotowane badanie ankietowe składało się z 66 pytań, które rozesłane zostały do zakładów i podmiotów leczniczych za pośrednictwem autorskiego systemu ankietowego CSIOZ. Podane dane dotyczą stanu na październik 2019.

Celem badania było uzyskanie wiedzy na temat stopnia przygotowania podmiotów leczniczych do realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Łącznie wpłynęło 2359 wypełnionych i pozytywnie zweryfikowanych ankiet. Porównując dane z 2018 roku, o 16 pkt % wzrosła liczba szpitali, które posiadają rozwiązania informatyczne umożliwiające prowadzenie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, o 3 pkt % wzrosła liczba świadczeniodawców innych niż szpitale, o 6 pkt % zwiększyła się liczba POZ.

W zdecydowanej większości podmiotów – ogółem w 90,29% – wszyscy pracownicy medyczni posiadają dostęp do komputera.

Podmioty zapytane o aktualny sposób udostępniania innemu podmiotowi leczniczemu dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej najczęściej wskazywały wydruk 66%, następnie poprzez eksport dokumentacji na nośnik elektroniczny 26%, poprzez usługi elektroniczne udostępnione z systemu informatycznego 7%. Wzrost wykorzystania możliwości przesyłania dokumentacji za pośrednictwem usług elektronicznych zwiększył się w stosunku do roku 2018 o nieco ponad 2 pkt %. Natomiast o 13 pkt % zmalał udział wydruku.

W 77,41% podmiotów są wystawiane e-ZLA, 52,65% ogółu ankietowanych podmiotów jest zintegrowanych z systemem P1 w kontekście wystawiania e-recepty (62,19% podmiotów posiada rozwiązania IT pozwalające na wystawianie e-recept), 59,47% prowadzi prace zmierzające do obsługi e-skierowania. Pacjenci mają dostęp do e-usług poprzez stronę www w przypadku 27,05% podmiotów.

Usługę e-rejestracji ma wdrożone 57,5% szpitali (wzrost o 11 pkt % wobec roku 2018), 18,6% świadczeniodawców innych niż szpitale (spadek o 6 pkt %), 25% POZ (spadek o 2 pkt %)

