Raport: czy polskie apteki i pacjenci są gotowi na opiekę farmaceutyczną?

Pacjenci pytani o to, czy potrzebują opieki farmaceutycznej, często nie potrafią udzielić odpowiedzi. Po prostu nie wiedzą, czym ona jest. Jednak aż 83% z nich deklaruje, że czuje się bezpieczniej po wykonaniu przeglądu lekowego przez farmaceutę.

Zbliżona liczba farmaceutów, aż 86% widzi realny wpływ instruktażu poprawnej obsługi inhalatora na zdrowie pacjenta. Wyniki pilotażu są jednoznaczne – opieka jest możliwa i potrzebna - wynika z raportu z badania "Pilotaż wdrożenia opieki farmaceutycznej z praktykami grupy opieka.farm".

Pilotaż wdrożenia opieki farmaceutycznej z praktykami grupy opieka.farm trwał od września 2018 do września 2019 roku na terenie całej Polski. Do projektu zgłosiło się ponad 300 aptek, z czego finalnie do pilotażu zaakceptowano 104. Apteki otrzymywały wynagrodzenie, które miało zobrazować refundację za wykonanie poszczególnych usług opieki farmaceutycznej.

4 usługi opieki farmaceutycznej

W ciągu roku przeprowadzono 1 589 konsultacji. W 101 zweryfikowanych przeglądach lekowych wykryto aż 176 problemów lekowych, które dotyczyły m.in. działań ubocznych leków lub interakcji. Ponad 70% pacjentów, popełniało co najmniej jeden błąd w technice przyjmowania leku w postaci inhalacji, a u 46% pacjentów wyniki pomiaru ciśnienia wskazywały na nadciśnienie tętnicze. W około 9% przypadków konieczna była pilna konsultacja lekarska lub wezwano karetkę.

Wyniki pilotażu pokazują znaczenie nawet tak prostych i niedrogich usług, jak pomiar ciśnienia z farmaceutą, dla zdrowia społeczeństwa. Farmaceuta może znacząco przyczynić się do poprawy przestrzegania zaleceń terapeutycznych i tym samym zmniejszania liczby niepotrzebnych wizyt lekarskich. Pilotaż, jako pierwsze takie badanie na rynku, dostarcza argumentów przemawiających za wdrożeniem opieki farmaceutycznej i jej korzystnym wpływem na system zdrowia.

W pilotażu wdrożenia opieki farmaceutycznej były badane 4 usługi, które zostały zaprojektowane tak, by obejmowały 4 aspekty pracy farmaceuty: proste badanie w aptece (pomiar ciśnienia wraz z konsultacją), instruktaże obsługi sprzętu medycznego (na przykładzie inhalatorów), pomoc w samoleczeniu (przegląd domowej apteczki) i optymalizacja stosowania leków (przegląd lekowy).