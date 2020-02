Realizacja zlecenia na sprzęt stomijny. Serwis podpowiada, jak to zrobić

Od 1 stycznia 2020 roku obowiązują nowe zasady wystawiania i realizacji zleceń na wyroby medyczne, w tym sprzęt stomijny, pieluchomajtki i cewniki. Od 1 kwietnia br. korzystanie z nowego systemu będzie obowiązkowe. Jak zrealizować takie zlecenie?





Serwis stomalife.pl przygotował poradnik dla pacjentów stomijnych, jak otrzymać i zrealizować zlecenie na wyroby medyczne.

Pierwsze zlecenie pacjent otrzymuje wraz z wypisem ze szpitala. Zlecenie jest w postaci wydruku, na którym znajdują się m.in. dane adresowe, pesel, kod choroby, ilość i rodzaj wyrobów medycznych, termin ważności zlecenie i dane wystawcy.

Od stycznia 2020 roku zlecenia mogą być potwierdzane już w trakcie wizyty u lekarza. W przypadku, gdy lekarz dysponuje dostępem do systemu i zlecenie pozytywnie przejdzie weryfikację online, na zleceniu znajdzie się także kod kreskowy, unikalny numer zlecenia oraz adnotacja, czy zlecenie udało się potwierdzić, jeśli natomiast lekarz nie ma dostępu do systemu lub Internetu, pacjent otrzyma zlecenie bez kodu kreskowego i numeru.

Sposób wystawiania zlecenia jest uzależniony od możliwości technicznych, jakimi dysponuje placówka medyczna wystawiająca zlecenie. Zlecenie może być nawet wystawione odręcznie i również będzie ważne natomiast pacjent będzie z takim zleceniem musiał wykonać dodatkowe czynności.

Zlecenie, które pozytywnie przeszło weryfikację online oraz ma nadany unikalny numer identyfikujący i kod kreskowy, można od razu przekazać do sklepu medycznego. W innym przypadku konieczne jest uzyskanie akceptacji NFZ. Pacjent może osobiście odwiedzić najbliższy oddział NFZ lub przesłać zlecenie do NFZ, aby uzyskać akceptację. Zweryfikowane przez NFZ zlecenie zostanie odesłane na podany przez pacjenta adres.

Wizyta w NFZ również jest konieczna, jeśli zlecenie nie przeszło pozytywnie weryfikacji online lub wystawiono je ręcznie. Pacjent posiadający ważną kartę na zaopatrzenie w wyroby medyczne, do końca roku 2020 może otrzymać zlecenie wystawione odręcznie lub bez nadanego kodu kreskowego i będzie mógł zrealizować takie zlecenia bez konieczności przesyłania go do akceptacji NFZ.

Sprzęt stomijny wydawany jest zawsze na pełne miesiące, nie ma znaczenia, czy pacjent opuszcza szpital pierwszego, czy ostatniego dnia miesiąca. Jeśli wyjście zaplanowano pod koniec miesiąca, należy dopilnować jak najszybszego przekazania zlecenia do sklepu medycznego, aby odebrać sprzęt jeszcze na bieżący miesiąc.