Resort zachęca lekarzy do przejścia na e-recepty. Są obowiązkowe inaczej?

Recepta wystawiona w postaci papierowej będzie mogła być zrealizowana tak, jak dotychczas w każdej aptece, w tym lek będzie mógł być objęty refundacją. Ponadto przepisy nie przewidują kar dla lekarzy, którzy pomimo obowiązku ustawowego wystawią receptę w postaci papierowej - wynika z pisma wiceministra zdrowia Janusza Cieszyńskiego do izb lekarskich.

8 stycznia 2020 r. wejdzie w życie obowiązek wystawiania recept w postaci elektronicznej. W określonych przypadkach recepty będą jednak również po ww. dacie wystawiane w postaci papierowej.

Dotyczy to:

- recept w ramach tzw. importu docelowego,

- recept dla osób o nieustalonej tożsamości,

- recept transgranicznych (do końca 2020 r.),

- recept pro auctore i pro familiae (decyzja o wyborze postaci recepty – papierowej lub elektronicznej – należeć będzie do osoby wystawiającej),

- braku dostępu do systemu e-zdrowie, co może mieć związek m.in. z awarią ww. systemu lub systemu gabinetowego/HIS czy brakiem dostępu do Internetu.

Z uwagi na fakt, że miesiąc przed tym terminem do systemu podłączyło się niewiele ponad połowa lekarzy, środowisko apelowało do resortu zdrowia o przesunięcie tego terminu.

- Nie widzę szans na to, żeby po 8 stycznia 100 procent recept było wystawianych elektronicznie - powiedział portalowi money.pl Tomasz Zieliński, wiceprezes Porozumienia Zielonogórskiego.

Dodatkowo Gazeta Wyborcza zasugerowała, że wielu lekarzy emerytów nie chce wdrażać się w nowy system e-recept w szczycie sezonu grypowego i po 8 stycznia, gdy elektroniczne recepty staną się obowiązkowe. Dlatego rozważą rezygnację z prowadzenia praktyki lekarskiej.

Wiceminister Janusz Cieszyński nie widzi takiej możliwości. Daty wejścia w życie obowiązku e-recept nie zmienia, ale najwyraźniej pozostawia lekarzom furtkę, by jednak nie musieli ich wystawiać.

- Pragnę podkreślić, że recepta wystawiona w postaci papierowej również w innych niż ww. przypadkach będzie mogła być zrealizowana tak, jak dotychczas w każdej aptece, w tym lek będzie mógł być objęty refundacją. Tym samym, wdrożenie nowych rozwiązań nie utrudni pacjentom dostępu do leków. Ponadto, przepisy nie przewidują kar dla lekarzy, którzy pomimo obowiązku ustawowego wystawią po 8 stycznia 2019 roku receptę w postaci papierowej - dodaje wiceminister.