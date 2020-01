Rok na rynku aptek. Ubyło ich ponad 600

Nowy rok 2020 na rynku aptek oznacza spadki w ich liczbie, ale już nie tak duże, jak miesiąc wcześniej. Przybywa też aptek ze statusem "oczekująca". W ciągu roku ubyło 614 aptek i 62 punkty apteczne.

Statystyka na dzień 2 stycznia 2020 przedstawia się następująco (vs 2 grudnia 2019):

- liczba aptek ogólnodostępnych aktywnych - 12 355 (-33)

- liczba aptek aktywnych ze sprzedażą internetową - 234 (+1)

- liczba aptek - status "oczekująca" - 12 (+5)

- liczba punktów aptecznych aktywnych - 1241 (+1)

- liczba punktów aptecznych prowadzących sprzedaż internetową - 5 (0)

- liczba punktów aptecznych - status "oczekujący" - 3 (-2)

- apteki szpitalne - 246 (+1)

- apteki zakładowe - 16 (0)

- działy farmacji szpitalnej - 1000 (0)

- działy farmacji szpitalnej ze statusem "oczekujący" - 4 (+1)

- apteki szpitalne bez zgody - 297 (-1)

- apteki szpitalne MON - 2 (0)

- apteki szpitalne MON bez zgody - 12 (0)

- działy farmacji MON - 5 (0).

Dla porównania podajemy też zestawienie liczby aptek i punktów aptecznych 2 stycznia 2020 vs 2 stycznia 2019:

- liczba aptek ogólnodostępnych aktywnych - 12 355 vs 12 939 (-584)

- liczba aptek aktywnych ze sprzedażą internetową - 234 vs 264 (-30)

- liczba aptek - status "oczekująca" - 12 vs 8 (+4)

- liczba punktów aptecznych aktywnych - 1241 vs 1303 (-62)

- liczba punktów aptecznych prowadzących sprzedaż internetową - 5 vs 5 (0)

- liczba punktów aptecznych - status "oczekujący" - 3 vs 5 (-2)

Dane wg rejestru aptek CSIOZ.