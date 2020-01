Rola farmaceuty w systemie: kiedy będzie właściwie wykorzystywana?

Kiedy w końcu ktoś zrozumie, że bez właściwego wykorzystania potencjału farmaceutów system po prostu się zawali? - pyta farmaceuta Marcin Znamirowski opisując jedną z sytuacji w aptece.

Farmaceuta Marcin Znamirowski opublikował w mediach społecznościowych wystawioną przez niego receptę farmaceutyczną na lek Lisiprol HCT tabl. 0,01g +0,0125g, 30 tabl. Przyczyna wydania? "Pacjentce skończył się lek, receptę zamówioną w POZ lekarz planuje wystawić za tydzień".

- Tak działa ochrona zdrowia w małych miejscowościach. Kiedy w końcu ktoś zrozumie, że bez właściwego wykorzystania potencjału farmaceutów system po prostu się zawali?- pyta farmaceuta. - PS. Za uratowanie zdrowia, a być może nawet życia 83-letniej pacjentki zarobiłem 1,65 zł. - dodaje.

- Podstawą do wystawienia recepty farmaceutycznej jest nagłe zagrożenie zdrowia. Należy dodać, iż "zaprzestanie stosowania lisiprololu stanowi bezpośrednie zagrożenie zdrowia". I jest lege artis - wskazuje farmaceuta Marcin Piątek.

Sytuację skomentował także farmaceuta Mariusz Politowicz: - Ponad 20 tys. farmaceutów mogłoby z dnia na dzień np. wydawać leki na Rp. kontynuowane, a kolejki do lekarzy zmniejszyłyby się błyskawicznie. Warunki są proste: niezależność od pracodawcy niefarmaceutycznego, jako przepis w Ustawie o Zawodzie Farmaceuty, debiurokratyzacja, ale i no money, no mission.