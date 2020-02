RTR: kolejne resorty przerzucają się odpowiedzialnością za jego wdrożenie

Mimo wielu obietnic, projekt o RTR cały czas jest w powijakach, a kolejne resorty przerzucają się odpowiedzialnością za jego przygotowanie i wdrożenie - ocenia Aneta Grzegorzewska, dyrektor ds. Korporacyjnych i Relacji Zewnętrznych Gedeon Richter Polska.

Myśląc o najważniejszych dla branży zmianach, jakie zostały wprowadzone przez rząd w 2019 r. na szczególną uwagę zasługuje powołanie Agencji Badań Medycznych (ABM), której głównym celem jest system finansowania niekomercyjnych badań klinicznych i zapewnienie dostępu do najnowszych technologii.

Nowopowstała instytucja ma szansę wpłynąć na tempo badań klinicznych i skrócić czas oczekiwania pacjentów na nowe leki, ale będzie się to mogło wydarzyć jedynie przy intensywnej pracy Agencji porównywalnej z funkcjonowaniem działów R&D w podmiotach komercyjnych. W innym przypadku rozwiązania, nad którymi będzie pracowało ABM zdążą się zestarzeć zanim zostaną wprowadzone na komercyjny rynek.

Rok 2019 to także długo wyczekiwana informatyzacja systemu zdrowia i obowiązek serializacji leków. W przypadku tego ostatniego, ciężko jest jednak mówić o pełnym sukcesie. Serializacja obciążyła branżę wielomilionowymi inwestycjami, znacząco wpłynęła na wydajność linii produkcyjnych, a póki co – nie widzimy wymiernych korzyści dla rynku farmaceutycznego i przede wszystkim dla pacjentów. Patrząc na kłopoty z dostępem do leków, przed którymi stanęły zarówno szpitale, jak również pacjenci indywidualni – wydaje się, że gdzie indziej powinniśmy szukać rozwiązań problemów dla polskich pacjentów. Do tego dochodzą tradycyjne dla branży farmaceutycznej wyzwania, tj. niedostępność, czy obniżenie cen leków, które wskazują na konieczność zapewnienia stabilnego otoczenia regulacyjnego bez którego sektor nie będzie mógł się płynnie rozwijać.

Wprowadzone zmiany prawne nie odzwierciedlają w pełni deklaratywnej polityki państwa w zakresie rozwoju przemysłu farmaceutycznego i zwiększania innowacyjności polskiej gospodarki. Długo czekaliśmy na dokument Polityka Lekowa Państwa, w którym jednym ze strategicznych celów jest rozwój potencjału sektora farmaceutycznego, a narzędziem realizacji ma być wprowadzenie refundacyjnego trybu rozwojowego (RTR), o którym w polskim rządzie rozmawia się od lat.

Niestety, mimo wielu obietnic, projekt cały czas jest w powijakach, a kolejne resorty przerzucają się odpowiedzialnością za jego przygotowanie i wdrożenie. Wprowadzenie RTR byłoby niewątpliwie jedną z potencjalnych przewag i najistotniejszych zmian dla polskiego sektora farmaceutycznego od lat, ale kiedy to nastąpi, tego niestety nie wiemy.