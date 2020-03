RTR: koronawirus pokazuje konsekwencje braku bezpieczeństwa lekowego kraju

Rada Krajowej Sekcji Pracowników Przemysłu Farmaceutycznego NSZZ Solidarność apeluje o jak najszybsze wprowadzenie RTR Plus, czyli Refundacyjnego Trybu Rozwojowego, którego celem jest zwiększenie produkcji leków w Polsce.

"Nadmierna presja na obniżki cen krajowych leków prowadzi do spadku rentowności branży i zmniejszenia produkcji farmaceutyków w Polsce. Wytwarzający leki w naszym kraju nie są w stanie konkurować cenowo z azjatyckimi firmami, gdzie koszty produkcji są dużo niższe. W konsekwencji hamuje to rozwój przemysłu krajowego i uzależnia Polskę od dostaw leków z Azji. W 2015 r. resort zdrowia obniżył ceny leków produkowanych w Polsce o 22% w stosunku do 2010 r. i od tamtego czasu podczas kolejnych negocjacji wytwórcy są zmuszani do kolejnych obniżek" - napisano w komunikacie.



- Jako przedstawiciele związków zawodowych z krajowych zakładów farmaceutycznych ostrzegamy, że problemy, z którymi boryka się branża odbiją się na sytuacji pracowników. Trudno dziś firmom zaoszczędzić na surowcach czy procesach technologicznych, a najłatwiej na wynagrodzeniach. Zmuszanie krajowych wytwórców do kolejnych obniżek cen grozi zmniejszaniem wynagrodzeń zatrudnionym w tej branży pracownikom, a nawet zwolnieniami. A to najprostsza droga do utraty kapitału, jakim są wysoko wykwalifikowani pracownicy branży farmaceutycznej. W zakładach farmaceutycznej zatrudnionych jest obecnie ponad 20 tysięcy osób, a pośrednio branża generuje 100 tysięcy miejsc pracy - dodają autorzy pisma.



Apelują o "wdrożenie narzędzi, które pozwolą produkującym w Polsce leki zachować dotychczasowe ceny". - Nie spowoduje to wzrostu wydatków NFZ, a zwiększy produkcję farmaceutyczną w Polsce. Wprowadzenie RTR Plus będzie skutkować nie tylko wzrostem gospodarczym Polski, ale także poprawą bezpieczeństwa zdrowotnego. Epidemia koronawirusa COVID- 19 pokazuje, że produkcja leków na miejscu zabezpiecza przed ich brakami w tak trudnych sytuacjach. Dlatego inne kraje UE robią wszystko, aby zwiększać u siebie produkcję leków, a to grozi odpływem kapitału i inwestorów z Polski - podano.