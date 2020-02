Sanofi będzie produkowało API we Francji. Servier robi to już od lat

Sanofi planuje stworzyć drugą co do wielkości firmę dostarczającą API na świecie (Fot. Archiwum)

Sanofi zapowiedziało, że przystępuje do tworzenia nowej, europejskiej dywizji dostarczającej substancji czynnych do produkcji leków na rynek europejski. Nowy podmiot ma osiągnąć pułap sprzedaży na poziomie 1 miliarda euro w 2022 roku, a główna siedziba będzie zlokalizowana we Francji.

Częstochowska Okręgowa Izba Aptekarska opublikowała na Facebooku informację firmy Sanofi, która w poniedziałek, 24 lutego, ogłosiła w Paryżu, że planuje stworzyć drugą co do wielkości firmę dostarczającą API na świecie, opartą o zakłady produkcyjne na Węgrzech, Włoszech, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Francji. Działalność firmy ma się też koncentrować na połączeniu produkcji z działalnością AI oraz marketingiem stron trzecich produkujących API. "Jest to oczekiwana odpowiedź na narastające zjawisko braków leków i przenosi ciężar produkcji na teren europejski. Dzięki temu sfera planowania będzie pozbawiona ryzyka geopolitycznego a rynek wspólnotowy osiągnie długo oczekiwaną stabilizację. Trochę rozczarowuje, że Polska nie wykorzystała szansy zapełnienia tej luki ale to pozytywna wiadomość, bo można oczekiwać, że nasze problemy zaopatrzeniowe mają szansę się skończyć w niedalekiej perspektywie" - czytamy w poście OIA w Częstochowie. Inna z francuskich firm, Servier, od lat już produkuje API w fabrykach zlokalizowanych na terenie UE. - Servier jest w tej wyjątkowej sytuacji, że API do naszych leków produkujemy we własnych zakładach położonych w Unii Europejskiej – w Bolbec w północnej Francji, w Toledo w Hiszpanii oraz w Budapeszcie. Daje nam to ogromny komfort i możliwość zagwarantowania dostaw, tak by zaspokoić potrzeby wszystkich pacjentów przyjmujących nasze leki. A tych w Europie jest kilkadziesiąt milionów, z czego ponad milion w Polsce - mówi nam Joanna Drewla, dyrektor generalna Servier w Polsce.

