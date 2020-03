SARS-COV-2: kolejna spółka chce wytwarzać testy diagnostyczne

Celon Pharma zamierza wytwarzać testy do diagnostyki zakażeń SARS-COV-2 - informuje spółka w komunikacie.

Polska spółka wykorzysta możliwości diagnostyki molekularnej, jakie dają jej własne laboratoria badawczo-rozwojowe do wdrożenia produkcji testów typu one step qRT-PCR. Testy te są rekomendowane przez WHO do diagnostyki m.in koronawirusa.

Centrum Badawczo Rozwojowe Celon Pharma S.A. zostało zaprojektowane jako zintegrowane środowisko, w którym przewidziano możliwości przeprowadzania diagnostyki molekularnej, w tym w klasie BCSL-3 dla potrzeb zaplanowanych projektów onkologicznych i immunomodulacyjnych.

Pod potrzeby diagnostyki SARS-COV-2 konieczna będzie ich adaptacja w minimalnym zakresie, a niezbędna by to uczynić aparatura jest w trakcie realizacji.

Spółka zdecydowała się na implementacje samodzielnej produkcji elementów testu ze względu na posiadane zasoby, doświadczenie oraz infrastrukturę nowo-powstałego CBR. Tego typu podejście pozwoli na uniezależnienie się od zewnętrznych źródeł w zakresie np. łańcucha dostaw.

- Oczekujemy pełnej gotowości w zakresie masowego wytwarzania, sprzedaży i wykonywania testów przed sezonem jesiennym – podkreśla szef spółki, Maciej Wieczorek.