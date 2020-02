Servier: API do naszych leków produkujemy we własnych zakładach położonych w UE

Z niecierpliwością czekamy na zapowiadane przez MZ i inne resorty uwzględnianie wkładu firmy farmaceutycznej w Polską gospodarkę przy podejmowaniu decyzji refundacyjnych – mówi Joanna Drewla, dyrektor generalna Servier Polska.

Rynek Aptek: Kiedy pojawiło się podejrzenie zanieczyszczenia substancji czynnych stosowanych do produkcji leków przeciwcukrzycowych importowanych z Azji, przez media przetoczyła się debata na ten temat. Co można zrobić, by takim zjawiskom zapobiegać?

Joanna Drewla: Na szczęście tym razem sygnały dotyczyły tylko 2 substancji aktywnych: walsartanów i metformin. Na pewno jednak ta sytuacja przyczyniła się do zwrócenia uwagi na ryzyko związane z uzależnieniem wielu europejskich wytwórców produktów leczniczych od dostaw substancji czynnej (API) z krajów azjatyckich.

Przedstawiciele sektora farmaceutycznego i wielu decydentów otwarcie przyznaje, że polityka wygaszania produkcji API na terenie UE na rzecz transferu produkcji większości substancji czynnych i substancji pomocniczych z Azji oraz silna presja na obniżkę cen okazała się być błędem, a może stać się powodem poważnego kryzysu. Dziś jesteśmy już na etapie realnej dyskusji, jak nie dopuścić do sytuacji kryzysowej. To wielki postęp i pozytywny efekt zdarzeń o póki co małym zasięgu.

RA: Jakie są główne elementy w tej dyskusji?

JD: Poszukiwane są rozwiązania, które zapewnią stabilność w zakresie dostępu do substancji i leków. Porusza się przede wszystkim kwestie warunków ekonomicznych wytwarzania substancji czynnych i produktów leczniczych, które, co bardzo ważne, spełniają kryteria bezpieczeństwa i jakości wynikające z obowiązujących w Polsce i całej UE regulacji prawnych.

Zwraca się też uwagę na koszty ochrony środowiska wytwarzania substancji chemicznych i produkcji biotechnologicznej. Mowa jest też o polityce refundacyjnej, która promuje jakość oraz bezpieczeństwo lekowe i nie koncentruje się tylko na zapewnieniu dostępu za najniższą cenę oraz o zachętach ekonomicznych i prawnych dla odtwarzania produkcji API w UE.

Wszystkie strony tej dyskusji kierują się przeświadczeniem, że uniknięcie potencjalnego kryzysu wymaga zaangażowania wszystkich dostępnych narzędzi polityki gospodarczej, ochrony środowiska, finansów publicznych i polityki refundacyjnej, a celem jest zapewnienie stałego dostępu do leków poprzez dywersyfikację źródeł zaopatrzenia zarówno w zakresie leków jak i substancji czynnych.