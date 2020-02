Spadek liczby aptek może zlikwidować brak rąk do pracy

Zmniejszenie liczby aptek powinno przyczynić się do wydłużenia godzin pracy aptek, zwiększenia dostępu do wysokiej jakości porad, wyższych wynagrodzeń farmaceutów, przy mniejszej liczbie przepracowanych nadgodzin - ocenia ekspert Grant Thornton Paweł Sobolak.

Z analizy wynika, że po wejściu w życie AdA zamykanych jest miesięcznie średnio 60 aptek, przed wejściem w życie zmiany prawa - 78. Jednak zasadnicza różnica jest w kwestii otwierania nowych placówek. Przed nowelą prawa otwieranych było 105 aptek miesięcznie, obecnie - 15.

Ustawa może za to zlikwidować inną bolączkę aptek - a jest nią brak rąk do pracy. Obecnie na jedną aptekę przypada mniej niż dwóch farmaceutów. To z kolei może rodzić problemy z zapełnieniem grafiku pracy. Zwraca na to uwagę ekspert Grant Thornton Paweł Sobolak.

- Obecna liczba aptek sprawia, że przeciętna apteka posiada bardzo duży udział kosztów stałych: najmu powierzchni i kosztów wynagrodzeń. Ponadto, ma za niską płynność, aby posiadać na stanie każdy lek i ponosi koszty nadgodzin wykwalifikowanego personelu - wskazuje.

- Zmniejszenie liczby aptek powinno przyczynić się do wydłużenia godzin pracy aptek, zwiększenia dostępu pacjentów do wysokiej jakości porad farmaceutycznych, niższego udziału kosztów najmu dla właścicieli aptek oraz wyższych wynagrodzeń farmaceutów, przy mniejszej liczbie przepracowanych nadgodzin - dodaje Sobolak.

