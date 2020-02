Specjalistka: mogą być apteki, w których zabraknie OF

Jeśli ustawa o zawodzie farmaceuty zacznie obowiązywać, to zawód farmaceuty stanie się zawodem medycznym, czyli farmaceuta, tak samo jak lekarz, będzie odpowiadał za zdrowie pacjenta, któremu udziela porady – wskazała prof. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska.

- Farmaceuci stają się w tej chwili specjalistami, którzy mogą pacjentom doradzać, jak właściwie stosować leki. To są ludzie po ciężkich studiach. Otrzymują nowoczesną wiedzę, dlatego są bardzo dobrze przygotowani do tego, aby pomagać pacjentom – powiedziała w rozmowie w radiu TOK FM, prof. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska , kierownik Zakładu Farmacji Klinicznej i Opieki Farmaceutycznej na Wydziale Farmacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Jak podkreśliła, bardzo istotne będzie to, że farmaceuta będzie miał możliwość, po odbyciu konsultacji z lekarzem, dokonywać przedłużania recepty. - Lekarz będzie decydował o tym, że pacjent ma przyjmować dany lek przykładowo przez rok, receptę wystawi na 12 tygodni, natomiast farmaceuta będzie mógł ją przedłużyć i dobrać dawkę leku – wyjaśniła.

Wskazała, że farmaceuta, który otrzyma odpowiedni certyfikat z odbytego szkolenia z zakresu opieki farmaceutycznej, będzie osobą pracującą w każdej aptece otwartej, z tym, że – jak zaznaczyła specjalistka – nie każdy pacjent, który wejdzie do apteki otrzyma pakiet usług w ramach OF z tego względu, że będzie to świadczenie zdrowotne, za które zapłaci Narodowy Fundusz Zdrowia. Jak dodała, mogą być więc apteki ogólnodostępne, w których zabraknie farmaceuty świadczącego opiekę farmaceutyczną.

W ocenie prof. Małgorzaty Kozłowskiej-Wojciechowskiej, farmaceuci, którzy uzyskają specjalizację z opieki farmaceutycznej będą szansą dla apteki, by ta pozostała na rynku i dobrze prosperowała. - Jeżeli farmaceuci właściwie wykonują swój zawód, to zdobywają pacjentów, klientów. Od momentu, kiedy farmaceuta będzie zawodem medycznym, to apteka będzie miała pacjentów, a nie klientów, gdyż przestanie być wówczas wyłącznie sklepem do sprzedaży leków – powiedziała profesor.

