Spółka rejestruje znaki towarowe „Amazon Pharmacy" w 3 państwach

Amazon zgłosił znak towarowy „Amazon Pharmacy” w Kanadzie, Wielkiej Brytanii i Australii, co może wskazywać na przymierzanie się do wprowadzania swojej strategii biznesowej globalnie. Chodzi o dostarczanie leków na receptę "pod drzwi" pacjenta.

Amazon rozpoczął swoją działalność w obszarze leków w 2017 roku. W 2018 roku kupił apteczny start-up PillPack, który specjalizuje się w dostarczaniu leków do domu. Firma sortuje i pakuje leki, a następnie dostarcza je pod drzwi klienta.

Chodzi o leki na receptę, dla pacjentów z przewlekłymi dolegliwościami, którzy regularnie przyjmują wiele leków.

Ten pomysł Amazon wdrożył też w Japonii przy wsparciu lokalnych partnerów.

Jak informuje CNBC, obecnie Amazon rejestruje znaki towarowe dla „Amazon Pharmacy” w innych krajach: Wielkiej Brytanii, w Australii i Kanadzie.

Jak podkreślają eksperci, zgłoszenie znaku towarowego nie oznacza jeszcze gotowości do wejścia z usługami do tych państw. Ale może sugerować, że Amazon przymierza się do wprowadzania swojej strategii biznesowej globalnie.

