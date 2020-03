Środki dezynfekujące trafiają do POZ. Kiedy trafią w aptek?

Do przychodni trafią już pierwsze płyny dezynfekujące Trisept wyprodukowane przez Polfę Tarchomin. Kiedy trafią do aptek?

- Dziś (13 marca) do lekarzy rodzinnych w całej Polsce trafiły pierwsze 5l pojemniki płynu do dezynfekcji z Polfy Tarchomin od Ministerstwa Zdrowia. Dziękujemy za dobrą współpracę - informuje na Twitterze wiceminister zdrowia, Janusz Cieszyński.

- A kiedy do farmaceutów? do aptek? my też jesteśmy narażeni na kontakt z chorymi - pyta farmaceuta Paweł Madej.

- Tu też działamy, wspólnie z Markiem Tomkówem - odpowiedział Cieszyński.

- Liczę na szybkie dostawy, bo zapas octeniseptu w butelkach 50ml mamy śmiesznie niski - zaznaczył farmaceuta.

Na potrzeby Ministerstwa Zdrowia Polfa przygotowała dwa produkty:

• Płyn antywirusowy w poręcznym, 30 mililitrowym opakowaniu (również w opakowaniu 5 litrów) – Trisept TZF,

• Płyn do dezynfekcji pomieszczeń w 5-litrowym pojemniku – Dezynmax TZF.

- W rekordowym czasie przebiegły pracę nad opracowaniem składu, kupnem niezbędnych surowców farmaceutycznych i opakowań, a także rejestracją produktu w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Obydwa produkty zostały zarejestrowane jako produkty biobójcze - informuje Polfa.