Suplementy. Nie wierz w to, że stracisz 15 kilogramów w dwa tygodnie. Jak przebić się do świadomości konsumentów?

Podstawą do tworzenia kampanii edukacyjnej jest zdiagnozowanie problemu - uważa przedstawiciel GIS (fot. archiwum)

Jestem przeciwna wyprowadzaniu suplementów z aptek. Wręcz uważam, że suplementy powinny być sprzedawane w aptece, powinna być rozwijana opieka farmaceutyczna i system IT obejmujący lekarza, farmaceutę i dane pacjenta. Apteka to jest najlepsze miejsce do tego - uważa Anna Kowalczuk, dyrektor Narodowego Instytutu Leków.

Poziom wiedzy na temat suplementów jest nadal bardzo słaby. Dotyczy to nie tylko konsumentów, ale też osób z wykształceniem medycznym oraz podmiotów, które wprowadzają je na rynek. Jedna na pięć osób z wykształceniem medycznym jest przekonana, że przed dopuszczeniem do obrotu suplementy diety muszą być przebadane pod kątem skuteczności i bezpieczeństwa, podobnie jak suplementy dostępne w aptekach – wynika z raportu "Regulacja rynku suplementów diety", który został przedstawiony przez Polski Instytut Ekonomiczny podczas spotkania prasowego (Warszawa, 9 marca br.). 36 proc. ankietowanych z wykształceniem medycznych nie jest świadoma, że suplementy są produktami żywnościowymi, a 31 proc. uważa, że przy rejestracji suplementu konieczne jest uzyskanie pozytywnej oceny składu produktu przez odpowiedni organ nadzorczy. Na braki w świadomości profesjonalistów medycznych zwrócił też uwagę Przemysław Rzodkiewicz, zastępca dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia GIS: - Od tego roku weszła e-recepta. Mamy telefony od lekarzy, od firm farmaceutycznych i przedsiębiorców, bo na e-recepcie nie można przepisać suplementu diety, który jest żywnością. Ten element braku niemożności odróżnienia leku od suplementu pojawił się mimochodem przy okazji e-recepty. - Te braki świadomości dotyczą też podmiotów, które działają na rynku spożywczym. Obowiązek zgłoszenia spoczywa na podmiocie, który jako pierwszy wprowadza produkt do obrotu w łańcuchu dystrybucyjnym - wyjaśnił przedstawiciel GIS. Najsłabiej w tym rankingu wypadają konsumenci: 45 proc. z ankietowanych jest przekonanych, że suplementy diety są testowane pod względem skuteczności, a 43 proc. wierzy, że podlegają takim samym standardom nadzoru, jak leki. - Podstawą do tworzenia kampanii edukacyjnej jest zdiagnozowanie problemu - zauważył dyrektor Rzodkiewicz. Jego zdaniem, w związku z obrotem suplementami są pewne elementy związane z ich bezpieczeństwem, szczególnie jeśli chodzi o te dostępne w Internecie: - Położenie w takiej kampanii nacisku na kupowanie suplementów ze sprawdzonych źródeł i do tego krótki komunikat "suplement to żywność" i "nie wierz w to, że stracisz 15 kilogramów w dwa tygodnie", jest czymś, z czym można się przebić do świadomości konsumentów.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus