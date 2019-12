System e-zleceń nie działa. Nowy termin to kwiecień 2020

Nie wszystkie poradnie mają aplikacje potrzebne do obsługi e-zlecenia na wyroby medyczne, bo producenci oprogramowania nie zdążyli ich przygotować. W obawie przed chaosem przesunięto możliwość wystawiania zleceń według starego wzoru do końca marca.

Od 1 stycznia miliony chorych miały już nie jeździć do NFZ za każdym razem, kiedy lekarz wystawi im zlecenie na wyrób medyczny - np. na protezę czy pieluchomajtki.

E-zlecenie nie jest do końca elektroniczne - nadal będzie drukowane na papierze i zamiast dwóch stron będzie miało aż cztery, ale nie trzeba będzie już z nim jeździć do Funduszu. Po wypełnieniu dokumentu w komputerze NFZ ma online potwierdzić uprawnienia pacjenta i nadać numer.

System był testowany zaledwie przez dwa miesiące. Okazał się, że do jego praktycznego wykorzystania nie są przygotowane ani poradnie ani lekarze.

Jak powiedział GW dr Tomasz Zieliński z Porozumienia Zielonogórskiego, poradnie nie mają aplikacji potrzebnych do obsługi e-zlecenia, bo producenci oprogramowania nie zdążyli ich przygotować. Co prawda bez aplikacji też można potwierdzić uprawnienia pacjenta do refundacji, ale trwa to o wiele dłużej. Potrzebnych aplikacji nie mają też sklepy z wyrobami medycznymi, a nawet apteki.

Ponieważ w styczniu zleceń wydaje się najwięcej, w obawie przed chaosem w poradniach resort dwa tygodnie temu opublikował komunikat zachęcający do pobrania do 31 grudnia starego zlecenia, bo będzie je można zrealizować do końca 2020 r. Po 2 stycznia zlecenia miały być wystawiane tylko według nowego czterostronicowego wzoru, ale niekoniecznie potwierdzane online, bo resort dopuścił też wizytę w NFZ.

W poniedziałek (23 stycznia) w komunikacie, który tym razem wydał Fundusz, poinformowano, że jeszcze do końca marca będzie można wystawiać zlecenia według starego wzoru.

NFZ będzie honorował zlecenia wystawione po 1 stycznia 2020 r. na starych i na nowych wzorach.

Więcej: wyborcza.pl