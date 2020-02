Ta sama dawka leku, a opakowanie większe. Pacjent wyraził oburzenie

Jeden z czytelników portalu wp.pl przesłał do redakcji zdjęcie leku wskazując, że nie rozumie zachowania producenta, który zmienił wielkość opakowania - nowe ma o 20 proc. więcej papieru i plastiku. Producent wyjaśnia, skąd te zmiany.

- Nasz czytelnik nie może uwierzyć, że w świecie, gdzie świadomość na temat szkodliwości plastiku jest coraz większa, nadal stosuje się takie praktyki. Blister nowego leku ma o ok. 20 proc. więcej plastiku niż jego poprzednia wersja - pisze reakcja wp.pl. - Po co? Tak mamy chronić planetę i oszczędzać zasoby?- pyta czytelnik, który nie ukrywa, że nie rozumie zachowania producenta.

- W przypadku leków na receptę, jakie ma znaczenie większe opakowanie? Przecież nikt nie wystawia opakowań w witrynie apteki i ich nie reklamuje - stwierdza pacjent.

Producent poinformował portal, że zmiana opakowania leku ma związek z tzw. "dyrektywą antyfałszywkową", która obejmuje wszystkich dostawców leków na rynek Unii Europejskiej.

"Od tego momentu pojawił się obowiązek umieszczania na lekach dodatkowych informacji i zabezpieczeń, co przełożyło się na konieczność dostosowania wszystkich linii produkcyjnych do nowych wymogów. W przypadku niektórych leków wpłynęło to na zmianę formatu blistra, a także na zmodyfikowanie sposobu rozmieszczenia na nim treści. Tak stało się m.in. w przypadku leku Torvalipin (Actavis)" - skomentowała Anna Załuska, dyrektor działu komunikacji Teva Polska.

