Testy na koronawirsa będą wykonywane na szerszej grupie pacjentów

Rząd poszerza grupę pacjentów, którym będą robione testy na obecność koronawirusa o osoby, które miały styczność z chorymi na COVID-19 - informuje TVN24.

Minister Zdrowia Łukasz Szumowski poinformował w środę, 11 marca, o poszerzeniu grupy pacjentów, których obejmą testy na obecność koronawirusa. "W tej chwili rozszerzamy to na osoby, które są z kontaktu i które mają prawdopodobieństwo zachorowania. Rozszerzamy to na pracowników ochrony zdrowia, którzy potencjalnie mieli kontakt" – wyjaśniał na konferencji prasowej. Podkreślił, że pula wykonywanych testów będzie "potencjalnie rosła". - Tak było w innych krajach, ta krzywa jest podobna – mówił.

- W tej chwili zaczynamy mieć transmisję poziomą, czyli pomiędzy Polakami mogą być zakażenia. W związku z tym test wykonujemy wtedy, gdy: ktoś był w kwarantannie, ktoś miał kontakt z kimś, kto był chory, ktoś, kto np. był w klasie, a jedna z osób jest zakażona, czy lekarzom, pielęgniarkom, personelowi medycznemu, który ma wysokie prawdopodobieństwo kontaktu z pacjentem - powiedział minister zdrowia.

W czwartek, 12 marca, w rozmowie w programie "Jeden na jeden" w TVN24 Szumowski wskazał, że obecnie w Polsce istnieje możliwość wykonywania ok. 2 tys. testów dziennie. - To nie jest mało. To tyle mniej więcej, ile Wielka Brytania może zrobić dziennie - stwierdził.

Jak dodawał, średnio zrobienie testu trwa ok. 8 godzin. - Zaczęły się pojawiać sygnały, że być może wreszcie będzie to, na co czekamy, czyli testy tzw. szybkie. Ale na razie jeszcze nie mamy potwierdzonej skuteczności. Do tej pory czułość i swoistość takich testów były tak niskie, że nawet pozytywny czy negatywny wynik raczej wprowadziłby chaos niż informację. Dlatego WHO ich nie zalecało - zaznaczył Szumowski.