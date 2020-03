UK: jest podejrzenie koronawirusa u pacjenta? Izolować w aptece

Poszczególne kraje różnie podeszły do organizacji systemu zdrowia w obliczu reakcji na zagrożenie koronawirusem. W Wielkiej Brytanii NHS wydał instrukcje, by apteki przygotowały przestrzeń izolacyjną dla pacjentów podejrzanych o zakażenie koronawirusem, jeśli już w tej aptece się pojawią.

Kiedy w Wielkiej Brytanii zaczęły pojawiać się pierwsze potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem, agencja rządowa Public Health England zalecała pacjentom z objawami wirusa lub wracających z obszarów, gdzie choroba rozprzestrzeniła się, unikania wizyty w aptece i zgłaszania się do placówek zakaźnych.

Jednak na wypadek, gdyby w aptece pojawiła się osoba z objawami, które mogłyby wskazywać na zakażenie, NHS England wydał 27 lutego br. tzw. SOP - "Novel coronavirus (COVID-19) standard operating procedure. Community pharmacy". Zaleca w nim, by właściciele aptek wyznaczyli przynajmniej jedno miejsce w aptece (może to być osobny pokój), w którym można izolować pacjenta lub grupę pacjentów.

Jeżeli apteka nie ma odpowiedniego pomieszczenia do odizolowania podejrzanego o zakażenie pacjenta, powinna wyznaczyć obszar w aptece, który można odgrodzić od reszty powierzchni, izolując w ten sposób pacjenta od innych obecnych w aptece pacjentów i personel w odległości co najmniej dwóch metrów.

Wytyczne wskazują, w jaki sposób komunikować się z taką odizolowaną osobą oraz jakie działania podjąć po opuszczeniu przez nią zajmowanej przestrzeni. NHS zaleca aptekom przygotować "pakiet pomocniczy" dla takich pacjentów. W zestawie powinna znaleźć się woda butelkowana, chusteczki jednorazowe i specjalny worek na odpady. Wszelkie odpady z potencjalnie skażonego obszaru powinny być poddane kwarantannie do momentu poznania wyników badań pacjenta.

Zaleca też usunięcie zbędnych mebli i przedmiotów z powierzchni apteki, co ułatwi późniejszą dezynfekcję.

Pomysł nie do końca spodobał się farmaceutom. O ile za zasadne uważają zalecenia dotyczące udzielania informacji, utrzymania higieny przez personel i dezynfekcję powierzchni aptecznej, o tyle wydzielanie specjalnego obszaru do izolacji uznają za błąd. W ich ocenie daje to mylne przekonanie pacjentom, że apteka jest dobrym miejscem do zgłoszenia się, jeśli zaobserwują u siebie objawy choroby lub czują niepokój w związku z niedawno odbytymi podróżami.

Jedna z farmaceutek opisała, że do jej apteki przyszedł pacjent, który wrócił z obszaru wysokiego ryzyka w północnych Włoszech. Zgodnie z zaleceniami SOP, musiała izolować go w pokoju konsultacyjnym. Do czasu wyjaśnienia jego sytuacji zdrowotnej, pokój pozostawał zamknięty, uniemożliwiając świadczenie usług z zakresu opieki farmaceutycznej.

"To rozwiązanie jest niepraktyczne i zagraża dobru personelu apteki" - uważa.

