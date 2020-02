UK: z powodu COVID-19 szukają pozachińskich źródeł dostaw API

Angielski departament zdrowia Department of Health & Social Care poprosił firmy farmaceutyczne o sprawdzenie łańcuchów dostaw substancji czynnych i możliwe znalezienie alternatywnych, pozachińskich, źródeł dostaw.

Częstochowska Okręgowa Izba Aptekarska udostępniła na Facebooku artykuł "Financial Times", w którym podano, że we wtorek, 11 lutego, angielski departament zdrowia Department of Health & Social Care, poprosił firmy farmaceutyczne o sprawdzenie łańcuchów dostaw substancji czynnych i możliwe znalezienie alternatywnych, pozachińskich, źródeł dostaw.

Jeśli blokada Chin z powodu koronawirusa będzie się utrzymywać, firmy mogą mieć problem z produkcją leków. Przerwa w dostępie do składników używanych do produkcji antybiotyków, leków przeciwcukrzycowych, przeciwbólowych/reumatycznych i/retrowirusowych anty-HIV, których Chiny są głównym producentem, może mieć globalnie negatywny skutek.

Jak czytamy w poście, Indie są uzależnione w 70% od surowców z Chin a zmiana dostawcy będzie prawdopodobnie niemożliwa w krótkim czasie przez konieczność uzyskania zgody właściwej agencji lekowej.

Producenci gromadzą zapasy na około 3-6 miesięcy i powinny się one skończyć wraz z końcem lutego 2020 r. Duzi producenci leków tj. Mylan, Pfizer, Teva Pharmaceuticals czy GSK uspokajają, że w krótkim okresie nie powinny wystąpić zakłócenia produkcji. Długofalowo potrzebna jest zmiana strategii na wypadek podobnego kryzysu dostaw, bo od afery walsartanowej nie przygotowano skutecznych rozwiązań.