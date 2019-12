Ustawa antywywozowa wiąże lekarzom ręce?

W szpitalach w całej Polsce brakuje znacznika, który pozwala na wykrywanie przerzutów do węzłów chłonnych. W niektórych placówkach lekarze decydują się na ograniczenie operacji do minimum.

Zapis w ustawie antywywozowej, zabraniający łączenia działalności leczniczej z prowadzeniem hurtowni farmaceutycznej doprowadził do zamknięcia największej hurtowni, która zaopatrywała szpitale w znacznik do przerzutów nowotworowych w piersi - przypomina Dziennik Bałtycki.

Co istotne, oprócz znaczników do operacji piersi zabrakło też samaru-153, który jest stosowany przy bolesnych przerzutach do kości.

Do Polski z Europy Zachodniej znaczniki sprowadzała hurtownia PolAtomHurt. Ze względu na nowe przepisy, konieczna była rezygnacja z dostarczania. GIF 1 sierpnia 2019 r. uniemożliwił PolAtomHurt realizowanie działalności.

PolAtom próbował zapewnić dostawy szpitalom za pośrednictwem mniejszych hurtowni, które do tej pory nie sprowadzały znaczników promieniotwórczych. Pomysł jednak nie wypalił, ponieważ szpitale nie akceptują dostawców zastępczych.

Więcej: dziennikbaltycki.pl