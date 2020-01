Ustawa nie rozstrzyga, jak ma być finansowana opieka farmaceutyczna. Nie definiuje też, czym jest opieka farmaceutyczna - zauważa Paweł Bernat (fot. Stowarzyszenie)

Stowarzyszenie Leki Tylko z Apteki wystosowało do posłów sejmowej Komisji Zdrowia list, w którym zwraca się o aktywne włączenie się we wprowadzenie opieki farmaceutycznej w Polsce oraz przychylność dla zmian legislacyjnych, które doprowadzą do świadczenia OF w jak najszerszym zakresie.

"Apteka to według prawa farmaceutycznego placówka ochrony zdrowia publicznego. Oprócz zaopatrywania pacjentów w leki i inne produkty świadczy usługi z zakresu ochrony zdrowia - usługi farmaceutyczne i opiekę farmaceutyczną. W rzeczywistości usługi w ramach opieki farmaceutycznej są oferowane w niewielu miejscach. Prawo ich nie nakazuje i wiążą się one z dodatkowymi kosztami dla właścicieli aptek" - uważa Paweł Bernat, prezes Stowarzyszenia Leki Tylko z Apteki. Przypomina, że 21 stycznia 2020 r. rząd przyjął projekt ustawy o zawodzie farmaceuty. Zgodnie z nim farmaceuci będą mogli: prowadzić konsultacje farmaceutyczne, przeglądy lekowe, opracowywać indywidualne plany opieki farmaceutycznej, wykonywać proste badania diagnostyczne związane z farmakoterapią, a w zakresie merytorycznego świadczenia opieki farmaceutycznej farmaceuta będzie niezależny od właściciela apteki. - Ustawa nie rozstrzyga, jak ma być finansowana opieka farmaceutyczna. Nie definiuje też, czym jest opieka farmaceutyczna - zauważa. Przypomina też o zaproponowanych niegdyś modelach wprowadzenia OF (według raportu Deloitte’a „Jak wprowadzić w Polsce opiekę farmaceutyczną. Rola i wyzwania współczesnej apteki”): 1. Wprowadzenie programu profilaktycznego (bez istotnych zmian legislacyjnych) obejmującego całą populację. Roczny koszt - ok. 3,5 mld zł, ale zyski zdrowotne zredukowałyby wydatki NFZ o 3,85 mld zł (4 proc. budżetu funduszu). Rozwiązanie najbardziej korzystne, bo w dłuższej perspektywie może się samofinansować. 2. Wprowadzenie usługi porady farmaceutycznej. Farmaceuta staje się jednym z elementów podstawowej opieki zdrowotnej. 3,5 mld zł rocznych wydatków i 3,85 mld zł oszczędności (przy pełnej dostępności usługi i podobnej częstotliwości porad jak w przypadku lekarzy rodzinnych bez naruszania wysokości dostępnego dla nich budżetu). 3. Wprowadzenie regulacji, dzięki którym za niską opłatą ryczałtową klient apteki staje się pacjentem. Zysk dla publicznego systemu ochrony zdrowia z prywatnego korzystania z opieki farmaceutycznej mógłby wynieść wówczas ok. 468 mln zł. Wprowadzenie takiej zmiany wiąże się jednak z dodatkowymi kosztami dla 15 proc. pacjentów, którzy mogliby zdecydować się korzystać z nowego rozwiązania.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus