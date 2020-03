W aptece nie ma magistra? Można ją zamknąć

W związku z decyzją władz o zamknięciu szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych oraz prawie rodziców dzieci do lat 8 do opieki, kierownik lub podmiot prowadzący aptekę ma prawo do jej unieruchomienia w przypadku braku magistra farmacji - uważa prawnik.

Od 14 marca 2020 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.

W związku z tym Krystian Szulc, radca prawny Śląskiej OIA opisuje, jakie to niesie skutki dla właścicieli aptek i jej pracowników.

- Rozporządzenie reguluje tylko pracę podmiotów leczniczych i opisuje zmiany w zakresie identyfikacji pacjentów na odległość. Niezrozumiałe jest, że pominięto apteki, które są co prawda określane jako placówki ochrony zdrowia publicznego, ale nie są tożsame z placówkami ochrony zdrowia - uważa radca prawny,

- Wyrażam pogląd, że w związku z decyzją władz o zamknięciu szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych oraz prawie rodziców dzieci do lat 8 do zaprzestania świadczenia pracy i pozostania w domu w celu opieki na dzieckiem, kierownik apteki lub podmiot prowadzący aptekę ma prawo do unieruchomienia apteki w przypadku braku magistra farmacji w godzinach czynności placówki - dodaje.

Decyzja Rządu RP o zamknięciu szkół, żłobków itp. w okresie od 12 do 25 marca br. oznacza, że ponieważ korzystanie z tego uprawnienia odbywa się na podstawie oświadczenia uprawnionego pracownika, czyli de facto na żądanie, pracodawca nie ma możliwości odmówić wyrażenia zgody.

Uwaga:

- prawo do skorzystania z zasiłku przysługuje jednemu z rodziców (matce lub ojcu) dziecka do lat 8

- 8 lat liczy się do dnia poprzedzającego 8 urodziny dziecka

- osoby na umowach cywilnoprawnych nie mają żadnych praw związanych ze stanem zagrożenia epidemią; ma to się zmienić, ale na razie jest jak jest. Tutaj warto podkreślić przewagę formy zatrudnienia na umowę o pracę nad - często wybieraną opcją pracy na umowę zlecenie w myśl zasady „po co zawierać umowę o pracę, jak na zlecenie proponują mi więcej pieniędzy”.

Prawo do zasiłku opiekuńczego dla osób prowadzących działalność gospodarczą oznacza, że można na tej podstawie unieruchomić aptekę, jeżeli brak jest możliwości zapewnienia obecności magistra farmacji w aptece.

Więcej: https://www.katowice.oia.pl/