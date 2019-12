Warszawa: karta szczepień przepustką do żłobków

Warszawscy radni zdecydowali, że nieszczepione dzieci nie będą przyjmowane do żłobków. Oznacza to problemy dla rodziców dwóch i pół tysiąca nieszczepionych dzieci - podaje tvn24.pl.

W Warszawie od nowego roku niezaszczepione dzieci nie będą przyjmowane do miejskich żłobków.

We wrześniu warszawscy radni przegłosowali system nagradzania szczepiących - przy rekrutacji do żłobków tacy rodzice dostawali dodatkowo 30 punktów. To miało, w założeniu, poważnie utrudnić dostanie się do takich placówek dzieciom niezaszczepionym.

Jednak chwilę później miasto powiększyło żłobkową bazę, bo dokupiło miejsca w żłobkach prywatnych. - Okazało się, że jest to system, który nie jest szczelny, że mimo wszystko do żłobków mogą się zapisać dzieci nieszczepione – tłumaczy Magdalena Łań z Urzędu Miasta Warszawy.

Dlatego ostatecznie zdecydowano się na zakaz. Nie dotyczy on dzieci, które nie mogą być szczepione ze względów medycznych. Fakt skompletowania szczepień rodzice deklarują podczas rekrutacji elektronicznej - potem książeczkę zdrowia przeglądają pracownicy żłobków.

