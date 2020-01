Wirus HPV: refundowane szczepionki od 2021 roku. Firmy nie zdążą z produkcją

Minister Zdrowia zapowiada, że od przyszłego roku będą dostępne darmowe szczepionki przeciw HPV. Niestety, preparatów brakuje na rynku - podaje "Dziennik Gazeta Prawna".

Resort zdrowia chce wprowadzić od przyszłego roku darmowe szczepionki przeciwko HPV. Miałby być dostępne początkowo dla dziewczynek. Co prawda, nie znalazłyby się w kalendarzu szczepień obowiązkowych, ale byłyby refundowane – dla chętnych, którzy spełnialiby kryteria szczepionka byłaby darmowa albo dostępna za niewielką opłatą. Koszt dla jednego rocznika dziewcząt to – jak szacuje Ministerstwo Zdrowia – ok. 90 mln zł.

Ile objęto by nią roczników i w jakim wieku dzieci, tego jeszcze nie sprecyzowano. Na razie zapis znalazł się w projekcie konsultowanej Narodowej Strategii Onkologicznej. „Od 2021 r. rozpoczniemy proces szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) dziewcząt w wieku dojrzewania, a od 2026 r. chłopców w wieku dojrzewania” – napisali autorzy projektu.

Na rynku jest dwóch dostawców szczepionek przeciwko HPV– MSD Polska i GSK. Produkty pierwszego z nich nie są obecnie dostępne nawet w aptekach. Sytuacja ta trwa już od tygodni. Powód: firma nie nadąża z produkcją. firma nie nadąża z produkcją.

Jak tłumaczy MSD Polska, produkcja trwa cztery-pięć lat, a zapotrzebowanie globalne na preparat zwiększyło się w ostatnich latach nawet czterokrotnie. Nie ma w związku z tym szans, by na rynek polski firma dostarczyła potrzebne ilości. Dlatego nie ma co liczyć na powszechny dostęp produktu od 2021 roku. A przynajmniej na wszystkie jego rodzaje.

Więcej: https://serwisy.gazetaprawna.pl/