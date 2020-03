Włoscy farmaceuci powinni przestrzegać tych zaleceń

Włoska Izba Aptekarska opracowała wytyczne dla farmaceutów, które mają zapewnić bezpieczeństwo zarówno pracownikom aptek, jak i pacjentom odwiedzających placówki w celu zakupienia leków.

Wśród sposobów walki z koronawirusem znalazło się 10 wytycznych dla farmaceutów, opracowanych przez włoską Naczelną Izbę Aptekarską - podaje Dziennik Zachodni.

W placówkach, m.in. powinno się unikać zgromadzeń. Jeśli to konieczne, to wejścia klientów powinny być regulowane przez otwieranie i zamykanie drzwi do placówki.

Pacjenci winni mieć zagwarantowaną przynajmniej 1-metrową odległość od siebie. To samo dotyczy farmaceutów przy ladzie i personelu.

Apteki powinny być zaopatrzone w środki do higieny i dezynfekcji rąk. Powinny dokładnie dezynfekować otoczenie i przestrzeń apteczną. W powietrzu powinny być rozpylane spraye dezynfekujące.

W trakcie zamknięcia szkół wyższych powinno się zawiesić również trwające w aptekach praktyki i staże.

Premier Włoch Giuseppe Conte poinformował w środę (11 marca) w orędziu do narodu o decyzji rządu o zamknięciu wszystkich sklepów i punktów usługowych, barów i restauracji. Otwarte będą tylko te najważniejsze - z żywnością i artykułami pierwszej potrzeby oraz apteki.

Decyzja ta jest odpowiedzią na wnioski władz regionów kraju na północy, które zaapelowały o dalsze restrykcje i zamknięcie całej działalności komercyjnej w ramach walki z epidemią koronawirusa.

Na mocy nowego rozporządzenia otwarte będą wszystkie sklepy spożywcze, supermarkety, kioski z gazetami. Conte wyjaśnił, że nieczynne mają być salony fryzjerskie i piękności, restauracje, bary, puby. Dozwolone będzie dostarczanie żywności do domu.

Następnie premier oświadczył: - Nie jest konieczne robienie zapasów w pośpiechu. Powtórzył, że sklepy z żywnością pozostaną otwarte. Zapewnione będą - mówił - wszystkie najważniejsze usługi publiczne, w tym transport.

- Te zaostrzone przepisy mają obowiązywać przez dwa tygodnie, a więc do 25 marca - ogłosił szef rządu.

Najnowszy bilans koronawirusa we Włoszech to 827 zmarłych i ponad 10,5 tys. chorych.

Więcej: dziennikzachodni.pl