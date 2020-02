WOIA: farmaceuta o kontrolach, inspekcjach, audytach, nadzorze

Ingerencja władz w działalność w branży farmaceutycznej nie sprowadza się wyłącznie do samego wydania zezwolenia, ale również do cyklicznej weryfikacji prawidłowości działań objętych koncesja - przypomina mgr farm. Mateusz Szamałek w Farmacji Wielkopolskiej.

- Powracając do cyklu tekstów poświęconych zagadnieniom zarządzania jakością, chciałbym omówić problemy związane z szeroko rozumianą kontrolą w branży farmaceutycznej. Działalności prowadzone w sektorze farmaceutycznym na ogół podlegają licznym i szczegółowych uregulowaniom prawnym - informuje autor tekstu.

Dodaje: - Z pewnością nikt nie przepada za byciem kontrolowanym, jednak pracując w branży farmaceutycznej, należy sobie uświadomić, że jest to integralna część charakteru tej działalności. Dobrze więc zastanowić się, co możemy zrobić dla pozytywnego wykorzystania efektów kontroli i audytów. Jak zbudować profesjonalne relacje pomiędzy poszczególnymi uczestnikami rynku farmaceutycznego, aby audyt nie był przykrą koniecznością, ale okazją do samodoskonalenia?

Konieczne jest zarówno dojrzałe podejście audytowanych, osiągane miedzy innymi w drodze wdrażania systemów zapewnienia jakości, jak i profesjonalne podejście kontrolujących poprzez świadomość wagi wyników audytu.

- Takie relacje obserwujemy podczas audytów prowadzonych wzajemnie przez podmioty, dla których środowisko systemów jakości jest od dawna naturalne - ocenia farmaceuta.

Więcej: https://www.woia.pl/