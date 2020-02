WOIA o opłatach recyklingowych i terminach

Od 1 stycznia 2020 roku pobraną opłatę recyklingową za torby na zakupy z tworzywa sztucznego wnosi się w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana. Zatem opłatę pobraną w 2019 roku należy przekazać do 15 marca 2020 roku.

Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce, jest obowiązany pobrać opłatę recyklingową od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego - przypomina Wielkopolska OIA.

Opłatę recyklingową pobiera się od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości powyżej 15 mikrometrów. Stawka opłaty recyklingowej wynosi 0,20 zł za jedną sztukę lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego.

Od 1 stycznia 2020 roku pobraną opłatę recyklingową za torby na zakupy z tworzywa sztucznego wnosi się w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana.

To oznacza, że opłatę recyklingową pobraną w 2019 roku przekazuje na rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa na zasadach dotychczasowych, tj. do 15 marca 2020 roku.

Izba przypomina też o obowiązku prowadzenia ewidencji liczby nabytych i wydanych lekkich i pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego w danym roku kalendarzowym w postaci elektronicznej albo papierowej (oddzielnie dla każdej jednostki handlowej). Informacje zawarte w ewidencji przedsiębiorca ma obowiązek przechowywać przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, którego informacje dotyczą.

Do złożenia rocznego sprawozdania o liczbie nabytych i wydanych toreb lekkich (od 15 do 49 mikrometrów) i toreb pozostałych (50 i więcej mikrometrów) potrzebne jest indywidualne konto w rejestrze BDO oraz numer rejestrowy. Sprawozdanie będzie można złożyć elektronicznie po zalogowaniu się swoje konto w rejestrze BDO. Pierwsze sprawozdanie, za 2019 r., należy złożyć do 30 czerwca 2020 r. Będzie dotyczyć okresu:

od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w zakresie toreb lekkich (od 15 do 49 mikrometrów) oraz

od 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w zakresie toreb pozostałych (50 i więcej mikrometrów).

Kolejne sprawozdania, począwszy od sprawozdania za rok 2020, będą już dotyczyły całego poprzedniego roku kalendarzowego i należy je złożyć do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

Więcej: https://www.woia.pl/