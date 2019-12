Wrocław: dziecku przepisano 10-krotnie wyższą dawkę leku. Farmaceutka zauważyła błąd

Aptekarka wychwyciła błąd lekarki, która na recepcie pomyliła się o jedno zero i wypisała dziecku dziesięciokrotnie silniejszy lek niż powinna. - W przypadku wydawania takiej dawki leku, do pacjenta trzeba iść natychmiast, nawet o północy - mówi farmaceutka Irena Knabel - Krzyszowska.

Farmaceutka z Wrocławia otrzymała receptę na realizację robionego w aptece leku przeciwbólowego w czopkach dla dziecka. Wydała preparat matce dziecka. Wkrótce zorientowała się, że na recepcie był błąd.

Lekarka pomyliła się o jedno zero i wypisała dziesięciokrotnie silniejszy lek niż powinna. Farmaceutka osobiście pojechała do domu, w którym mieszka dziecko i poinformowała jego matkę o zaistniałej pomyłce.

Jak mówi Radiu Wrocław farmaceutka Irena Knabel - Krzyszowska, aptekarze każdego dnia przed zamknięciem sprawdzają, jakie leki zostały wydane. - Najczęściej nie zauważa się własnego błędu. Farmaceuci krzyżowo sprawdzają recepty sobie nawzajem. Tak samo receptury. Jeśli robi się jakiś lek z substancją bardzo silnie działającą, to jest przyjęta taka dobra praktyka, że prosimy jeszcze inną osobę o sprawdzenie. Wtedy możemy spać spokojnie - powiedziała farmaceutka.

- Skupie zawsze musi nam towarzyszyć. Kolejna rzecz to wewnętrzna kontrola w aptece, która musi być na każdym etapie wydawania zarówno leku na receptę, jak też leku recepturowego. W aptekach, w których pracuję, przyjęłam taką zasadę, że na sygnaturze leku recepturowego napisana jest ilość substancji, która została użyta do sporządzenia np. proszków. Skoro proszków robimy 20, to dawka razy 20. I przy kontroli takiej recepty wyliczam i sprawdzam czy ten magister, który to robił wziął odpowiednią ilość – tłumaczyła farmaceutka.

