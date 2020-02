Wrocław: opracowali transdermalny nośnik leków. Wkrótce rozpoczną się badania

Wrocławska spółka Biotts opracowuje nośniki substancji leczniczych oraz receptury leków, jest autorem i wyłącznym właścicielem praw autorskich do czterech zgłoszeń patentowych - poinformowała w komunikacie.





Jeden z opracowanych nośników umożliwi transport cząsteczek w głąb skóry. Zespół Biotts zrealizował już większość badań przedklinicznych dot. przenikalności nośnika przez skórę i jednego kandydata na lek.

Substancje, z których składa się nośnik są obecne na listach substancji farmakopealnych (polskich i zagranicznych) dopuszczonych do użycia w przemyśle farmaceutycznym. Najnowsze wyniki uzyskane w badaniach ADME (Absorbcji, Dystrybucji, Metabolizmu i Wydalania) autorskiego leku Biotts, stworzonego na bazie nośnika, wykazały szybsze działanie, dłuższe uwalnianie i identyczny poziom leku we krwi, pomimo dwukrotnie mniejszego stężenia substancji czynnych, w porównaniu do preparatów konkurencji.

Zespół Biotts planuje rozpocząć badania przedkliniczne nad efektywniejszym transportem leków stosowanych w cukrzycy i neurologii. Spółka jest autorem i wyłącznym właścicielem praw autorskich już do czterech zgłoszeń patentowych, z których dwa weszły w globalną procedurę ochrony PCT.