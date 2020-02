Youtuberzy: naszą intencją nigdy nie było obrażanie

Odczytanie tego jako filmu rzekomo obrazującego pracę farmaceuty w aptece jest absurdalne. Naszą intencją nigdy nie było obrażanie przedstawicieli którejkolwiek z parodiowanych przez nas grup społecznych lub zawodowych - wyjaśniają twórcy nagrania pt. Czego nie robią aptekarze.

Naczelna Izba Aptekarska zdecydowanie sprzeciwiła się praktykom pokazanym w filmie opublikowanym w serwisie internetowym „YouTube". Wezwała autorów materiału do natychmiastowego zaniechania działań naruszających prawo oraz dobra osobiste farmaceutów.

Chodzi o nagranie filmiku "Czego nie robią aptekarze", udostępnionego na kanale You Tube. NIA uznała, że zawiera on krzywdzące treści kierowane do opinii publicznej, a dotyczące rzekomego sposobu pracy farmaceutów z pacjentami, którzy wykonują swój zawód w aptekach ogólnodostępnych.

Portal plotek.pl zwrócił się do twórców nagrania o komentarz:

"Jako Abstrachuje.TV od ponad 7 lat publikujemy filmy komediowe, parodiujące codzienne zachowania Polaków. W krzywym zwierciadle ukazujemy przedstawicieli różnych grup społecznych i zawodowych. Na naszym kanale pojawiło się już 268 materiałów wideo. Nigdy wcześniej przedstawiciele żadnego ze środowisk nie wezwali nas do usunięcia któregokolwiek z nich. Wynika to z prześmiewczej konwencji, przerysowanych sytuacji i użycia hiperboli" - wyjaśnił Rafał Masny, współzałożyciel Abstrachuje.tv i członek zarządu Abstra.

Dodał: W tym wypadku sytuacja jest aż nazbyt oczywista, gdyż odcinek zatytułowano „Czego nie mówią: aptekarze”. Dlatego odczytanie go jako „filmu rzekomo obrazującego pracę farmaceuty w aptece” jest absurdalne. Naszą intencją nigdy nie było obrażanie przedstawicieli którejkolwiek z parodiowanych przez nas grup społecznych lub zawodowych, co od lat doskonale rozumieją miliony naszych widzów. Uważamy, że nikt nie chciałby żyć w kraju, w którym za publikację parodii idzie się do sądu.

Więcej: www.plotek.pl