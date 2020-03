Z Grudziądza do Świecia do apteki na koszt miasta?

Mieszkaniec Grudziądza pojechał w nocy do apteki w Świeciu po leki dla ciężarnej żony, bowiem w jego mieście żadna apteka nie była otwarta. Teraz domaga się od prezydenta miasta zwrotu kosztów dojazdu do całodobowej placówki - informuje pomorska.pl.

Receptę na leki otrzymali w ambulatorium przy grudziądzkim szpitalu już po godzinie 23.00.

Realizacja recepty okazała się niemożliwa - żadna z aptek o tej godzinie nie była otwarta. Jak opowiedział serwisowi pomorska.pl, mężczyzna pożyczył samochód od znajomego i pojechał do całodobowej apteki w Świeciu.

Teraz wystawił rachunek dla magistratu - 100 zł.

Jego zdaniem, jeśli miasto nie zamierza uruchomić apteki całodobowej - co jest zapisane w uchwale rady miejskiej z 2017 roku - powinno być zobowiązane do zwracania pełnych kosztów dojazdów mieszkańców Grudziądza do aptek całodobowych w innych miejscowościach.

Rzecznik prasowa Ratusza ocenia, że nie ma prawnej możliwości, by z budżetu samorządu zwracać koszty dojazdu do aptek całodobowych poza Grudziądzem.

Jednocześnie dodaje, że dyrekcja szpitala w Grudziądzu podpisała list intencyjny z operatorem, który miałby od 1 kwietnia rozpocząć działalność i prowadzić aptekę ogólnodostępną w lokalu dzierżawionym od szpitala.

