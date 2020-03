ZAPPA: prowadzenie apteki niesieciowej jest sztuką przetrwania na rynku

Farmaceuci oprócz walki z koronawirusem toczą codziennie bój o przetrwanie aptek. Przetrwanie, bo w konkurencji z aptekami sieciowymi są na zdecydowanie słabszej pozycji - uważa ZAPPA.

- Wielokrotnie miałam opcję przejścia do aptek sieciowych, aczkolwiek przerażało mnie to jak wygląda tam praca - że jest narzucane na nas to co mamy sprzedawać, a nie to co chcemy sprzedawać - wskazuje farmaceutka w programie „Alarm” TVP1.

Inna z wypowiadających się nie pokazuje twarzy, bo dziś pracuje dla jednej z dużych sieci, ale wspomina w programie: „byliśmy wycinani w perfidny sposób z dostaw leków”.

"To jedna z wielu wypowiedzi farmaceutów, którzy musieli zamknąć swoje apteki nie wytrzymując działań aptek sieciowych. Tych, którzy każdego dnia walczą o swoją obecność na rynku. Prowadzenie apteki niesieciowej nie jest biznesem, jest sztuką przetrwania na rynku, na którym apteki sieciowe walczą ceną o jak najwyższą sprzedaż. Podczas gdy apteki profesjonalne starają się robić wszystko, aby zapewnić pacjentom fachową pomoc, nie proponując przy tym kolejnych suplementów, których pacjent nie potrzebuje" - ocenia ZAPPA.

