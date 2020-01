ZAPPA: przekraczanie limitu następuje z naruszeniem prawa

W ciągu dwóch lat od uchwalenia ustawy "AdA", około tysiąca indywidualnych aptek zostało przejętych przez zagraniczne firmy. Polska straciła kolejne 7 proc. rynku. Koncentracja na rynku aptecznym postępuje z naruszeniem prawa - uważa Marcin Wiśniewski z ZAPPA.

– Ustawa działa dobrze w odniesieniu do tych kwestii, o które podmioty prowadzące apteki muszą się zwracać do wojewódzkich inspektoratów farmaceutycznych. Działa też doskonale w odniesieniu do nielegalnego wywozu leków. Przed jej uchwaleniem każda spółka, która miała cofnięte zezwolenie z powodu nielegalnych praktyk, z łatwością je odtwarzała i kontynuowała działania. Obecnie to jest niemożliwe. Dlatego w mojej ocenie praktycznie zniknął nielegalny wywóz leków z aptek - mówi w wywiadzie dla serwisu mzdrowie.pl, Marcin Wiśniewski, prezes Związku Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek.

Jego zdaniem, niedobory leków spowodowane są przesunięciem dostaw w kierunku największych sieci, kosztem aptek profesjonalnych.

Stwierdza natomiast, że ustawa niestety nie zadziałała w odniesieniu do sytuacji, w których wojewódzka inspekcja musi sama z siebie, czyli z urzędu podejmować działania związane z ograniczaniem koncentracji rynku.

- Ratio legis ustawy było jasne – chodziło o zatrzymanie rozwoju sieci aptecznych, w szczególności tych zagranicznych, które od lat intensywnie przejmują polski rynek. Inspekcja farmaceutyczna nie realizuje zapisów ustawy AdA. To nie jest personalny atak na konkretnego inspektora, zaznaczę od razu, ale stwierdzenie faktu. Inspekcja jest w tej materii po prostu niewydolna. Koncentracja postępuje z naruszeniem jej zapisów prawa. Od momentu wejścia ustawy w życie około tysiąca aptek zostało przejętych przez głównie zagraniczne sieci. To kolejne 7 proc. rynku - tłumaczy Marcin Wiśniewski.

- Apteki są przejmowane na dwa sposoby. Pierwszym jest wykupowanie udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzących apteki. Stanowi to naruszenie prawa, ponieważ dzięki przejęciu udziałów powiększa się liczba aptek kontrolowanych przez jeden podmiot. A przejmowanie kontroli nad więcej niż 4 aptekami jest zakazane i skutkuje obligatoryjnym cofnięciem zezwolenia z art. 37ap – za zaprzestanie spełniania warunków do prowadzenia działalności, a tym samym uzyskania zezwolenia. Jeśli ktoś przed wejściem w życie ustawy posiadał czy też kontrolował 15 aptek, a teraz przejął szesnastą – to powinien mieć cofnięte zezwolenie na tę przejętą aptekę. Taki jest zapis ustawowy i stanowisko GIF. Ale tak się nie dzieje, mimo iż tysiąc aptek zmieniło właścicieli. Są to przypadki udokumentowane, ale nie znam ani jednego, aby komuś cofnięto zezwolenie - wskazuje prezes ZAPPA.