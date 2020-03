ZZTF o sprzedaży przez okienko podawcze: to pocałunek śmierci

Zalecanie sprzedaży leków przez okienko podawcze to pocałunek śmierci - pisze Aneta Klimczak, wiceprezes Związku Zawodowego Techników Farmaceutycznych.

- Od dłuższego czasu piszę w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom aptek i punktów aptecznych. Głównie w zakresie wprowadzenia obowiązku montażu szyb ochronnych i przerwania propagandy - przedstawiającej aptekę jako miejsce pierwszego kontaktu dla osób chorych na rzecz jasnego komunikatu, w którym zaleca się osobom chorym pozostanie w domu i zlecanie wykupienia leków zdrowym członkom rodziny - dodaje wiceszefowa Związku.

W odpowiedzi na słowa wiceministra zdrowia Waldemara Kraski dotyczące sprzedaży przez okienko podawcze, Związek przygotował pismo:

"Dlaczego sprzedaż przez okienko to pocałunek śmierci? Przypomnę, jak wygląda mechanizm zarażania. Mechanizm zakażenia infekcjami przenoszonymi droga kropelkową jest w większości przypadków podobny. W wydzielinach dróg oddechowych chorej osoby znajdują się miliony zarazków produkowanych przez zainfekowany organizm. Gdy kaszlemy następuje szybki skurcz mięśni powodujący, że powietrze jest wypychane z płuc z dużą prędkością. Organizm w ten sposób próbuje oczyścić drogi oddechowe. Mechanizm ten powoduje, że wraz z wyrzucanym powietrzem z organizmu wydalane zostają fragmenty wydzieliny.

Wskutek kaszlu wirusy przenoszą się z dolnej części dróg oddechowych w górę aż do ust. Powoduje to stan, w którym człowiek zarażony wprost rozsiewa cząstki wydzielin zawierające zarazki nie tylko w czasie kasłania, ale nawet w czasie mówienia.

Izba ekspedycyjna musi być wyposażona w intensywną wentylację, która musi zapewnić dwukrotną wymianę powietrza w ciągu godziny. Z reguły są to kominy wentylacyjne, które wysysają powietrze z pomieszczenia. Normalnie napływa on przez wywietrzniki w oknach czy nieszczelności drzwi. Jednak jeżeli otwarte jest okienko to powietrze, mając mniejszy opór, zaczyna napływać przez nie. Zjawisko to powoduje, iż w okienku powstaje przepływ powietrza skierowany do wnętrza apteki. Z reguły jest on wyczuwalny jako "przeciąg". Jeśli pochylimy się nad takim okienkiem, to nasza twarz znajdzie się w strumieniu powietrza wpływającego do apteki. Teraz wystarczy, że zarażona osoba z drugiej strony coś powie, nie musi nawet kasłać, uwolnione zostają miliony zarazków, które niesione prądem powietrza momentalnie dostają się do naszych płuc"