ZZTF RP: dotąd technik mógł pracować w aptece samodzielnie

W dotychczasowej kilkudziesięcioletniej historii zawodu, technik farmaceutyczny zawsze był zawodem samodzielnie wykonującym swoje zadania - uważa Aneta Klimczak, wiceprezes ZZTF RP.

- W związku z informacją, która jakoby została podana przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, iż „projekt Ustawy o Zawodzie Farmaceuty nie zawiera żadnych przepisów, które regulują lub ograniczają swobodę wykonywania zawodu przez techników farmaceutycznych” , oświadczamy, że jest ona nieprawdziwa - informuje Aneta Klimczak, wiceprezes Związku Zawodowego Techników Farmaceutycznych RP i dodaje:

"Przede wszystkim art. 4 tejże ustawy wprowadza zasadę, iż farmaceuta nadzoruje pracę technika farmaceutycznego.

W dotychczasowej kilkudziesięcioletniej historii zawodu, technik farmaceutyczny zawsze był zawodem samodzielnie wykonującym swoje zadania. Mógł i może do momentu wejścia w życie tej ustawy samodzielnie pracować w aptece. Może też być kierownikiem punktu aptecznego.

Powyższe zmiany doprowadzą do sytuacji, w której technik farmaceutyczny przestanie być zawodem samodzielnym, a w punktach aptecznych powstanie obowiązek zatrudnienia farmaceuty nadzorującego jego pracę, co doprowadzi do dalszego pogorszenia zaopatrzenia w leki, jak i upadku punktów aptecznych, a przez to wywołaniem ogromnych problemów z dostępem do leków na wsi.

Ponad to musimy zauważyć, że w ustawie tej zdefiniowano szereg czynności jako wykonywanych przez farmaceutę, co prowadzi do konstatacji, że technicy farmaceutyczni nie są uprawnieni do ich wykonywania. Piszemy tu o czynnościach zupełnie prozaicznych, jak mierzenie temperatury czy wagi ciała.

Wobec powyższego oczywistym jest, że wobec tak poważnych zagrożeń Związek Zawodowy Techników Farmaceutycznych RP nie może pozostać bierny".