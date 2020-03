Szefowa słubickiego sanepidu obrazowo opisuje pierwszy potwierdzony przypadek zakażenia koronawirusem oraz jakie środki zapobiegawcze należy przedsięwziąć (fot. YT)

Kanał You Tube umieścił fragmenty wystąpienia szefowej słubickiego Sanepidu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach, Jadwigi Caban-Korbas. Pochodzą one z konferencji sztabu zarządzania kryzysowego w starostwie powiatowym w Słubicach, zarejestrowanej przez telewizję internetową HTS Słubice. Szefowa słubickiego sanepidu obrazowo opisuje pierwszy potwierdzony przypadek zakażenia koronawirusem oraz jakie środki zapobiegawcze należy przedsięwziąć. - Co to jest w ogóle ten koronawirus? To jest wirus, który się pojawił świeżo. Daje objawy podobne do wirusa grypy. Tym się tylko różni, że jest nowy. Że jest prawdopodobnie odzwierzęcy. Pokonał barierę gatunkową i zaatakował człowieka, a jednocześnie nabył cechy, żeby się przenosić z człowieka na człowieka - wyjaśniła szefowa Sanepidu. Dodała: - (...) "Nie całujcie się z nikim, kto wykazuje objawy infekcyjne i nie jest mężem. A nawet może z mężem też nie, bo po co chłopa tam zarazić w razie. Nie plujemy na ulicy. Wiecie państwo dlaczego? Wirus lubi człowieka. On wcale nie chce siedzieć na powierzchniach, które nie są ludzkie. Ale w tej galaretowanej plwocinie może kilka godzin przetrwać. Policję bym prosiła o ewentualną pomoc, gdybym miała jakiś "filozofów", którzy nie chcą się tej kwarantannie poddać albo zwiewają. Skrót konferencji: Caban-Korbas na posiedzeniu sztabu opowiadała też m.in. o relacjach rodzinnych chorego. Mówiąc o tym, że próbowała uzyskać dane dotyczące pacjenta, powiedziała, że na tyle poczuł się lepiej, "że już się odgrażał". O Cybince, w której mieszka chory, powiedziała, że "podobno wygląda, jakby ją korniki zżarły". Całość konferencji: https://www.facebook.com

