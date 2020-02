Ustawa AdA przynosi pozytywne skutki

Z punkty widzenia zawodu, który reprezentuję i samorządu oraz w kontekście opieki nad pacjentem, reprezentuję pogląd, że ustawa Apteka dla Aptekarza przynosi pozytywne skutki - mówił gość Radia eM, Mikołaj Konstanty, prezes Śląskiej Rady Aptekarskiej.

- Na dziś mamy prawie 14 tysięcy aptek. Wcześniej mieliśmy wysyp punktów, które otwierały się w sposób niekontrolowany, co było problemem dla pacjenta. Mieliśmy problem braku dostępności do leków, do aptekarzy na rynku - dodał.

Jak powiedział gość Radia eM, dzięki temu, że teraz apteki mogą prowadzić tylko farmaceuci, zmniejszyła się liczba aptek, w których brakowało fachowego personelu. Nie zmienia to jednak faktu, że w Polsce wciąż brakuje farmaceutów.

Dr Mikołaj Konstanty przytoczył liczbę 1,8 farmaceuty przypadającego średnio na aptekę w naszym kraju, podczas gry średnia w Unii Europejskiej przekracza liczbę 2.