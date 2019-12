20 listopada: Światowy Dzień Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc

20 listopada obchodzimy Światowy Dzień Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc (POChP). Jest to jedna z najpowszechniejszych chorób przewlekłych na świecie. Już dziś wskazywana jest jako czwarta najczęstsza przyczyna śmiertelności.

Szacuje się, że co dziesiąty dorosły Polak może być chory na POChP. Mimo że choroba jest poważna i powszechna, to wciąż świadomość na jej temat jest bardzo niska.

Głównymi czynnikami ryzyka rozwoju POChP jest palenie papierosów, zanieczyszczenie środowiska oraz wdychanie szkodliwych pyłów i gazów. Jest to choroba cywilizacyjna, której w dużym stopniu można zapobiec. Edukowanie pacjentów na temat szkodliwości palenia tytoniu oraz promowanie zdrowego trybu życia jest z pewnością najskuteczniejszą formą profilaktyki POChP oraz szansą na minimalizację ryzyka wystąpienia powikłań choroby. U niewielkiego odsetka osób choroba ta uwarunkowana jest genetycznie.

Szacuje się, że u około 3% pacjentów POChP spowodowana jest brakiem lub niedoborem białka alfa-1 antytrypsyny (α-1 AT). Jego brak lub niedobór powoduje, że płuca nie są odpowiednio chronione przed szkodliwym działaniem związków zawartych we wdychanym powietrzu, co sprzyja rozwojowi choroby i trwałym uszkodzeniom.

Badanie genetyczne w kierunku niedoboru α-1 AT polega na pobraniu kropli krwi na specjalną bibułę. Może je zlecić każdy lekarz. Badanie wykonywane jest bezpłatnie.