Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska zaprasza na wieczór autorski dr Hanny Cytryńskiej, autorki książki „Apteki klasztorne i szpitalne Poznania”.

Spotkanie odbędzie się w piątek 29 listopada o godz. 17.00 w Galerii „U Jezuitów” przy ul. Dominikańskiej 8 w Poznaniu.

Książka została wydana przez Wielkopolską Okręgową Izbę Aptekarską.

- Dzieło Pani Hanny Cytryńskiej w niezwykle szczegółowy, wyczerpujący i kompetentny sposób opisujące rozwój poznańskich aptek klasztornych, które w ewolucyjny sposób przerodziły się w apteki szpitalne, pokazujące to wszystko na tle zmieniającej się rzeczywistości i jej uwarunkowań społecznych, jest kolejnym kamieniem milowym prezentującym historię poznańskiego aptekarstwa, uwieczniającym to, co przemijające. Monografia ta utrwali na lata fakty, które stanowią namacalną historię zawodu farmaceuty, wpisaną w historię miasta Poznania – rekomenduje prof. dr hab. Lucjan Zaprutko, kanclerz Kolegium Nauk Farmaceutycznych w Poznaniu.

Polecamy również wywiad z autorką opublikowany w Farmacji Wielkopolskiej.