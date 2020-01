Doktor Google 2019: Top 10 najczęstszych pytań

Radio ZET podsumowało zagadnienia zdrowotne, które najbardziej interesowały internautów w 2019 roku.

Na pierwszym miejscu było pytanie, jak obniżyć ciśnienie krwi?

Drugie pytanie dotyczyło tego, czym jest dieta ketogeniczna?

Kolejne:

Jakie są sposoby na czkawkę?

Jak długo trwa grypa?

Co powoduje czkawkę?

Co jest przyczyną kamieni nerkowych?

Co to jest HPV?

Jak obniżyć poziom cholesterolu?

Ile kalorii dziennie powinienem jeść?

Jak długo alkohol pozostaje w organizmie?

Więcej: https://zdrowie.radiozet.pl/