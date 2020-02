Apteneo zaprasza na I Ogólnopolski Bieg Górski Aptekarzy i przyjaciół. Wydarzenie odbędzie się 25 kwietnia 2020 roku w Górach Bardzkich. Start o 10:45 w Parku Miejskim w Bardo.

- Na bieg pragniemy zaprosić Farmaceutów z całej Polski, ich rodziny oraz przyjaciół, licząc na to, że wykonując zawód zaufania publicznego potraktują oni udział w tym wydarzeniu jako inwestycję we własne zdrowie. Bieg ma charakter charytatywny, a jego organizacja to potwierdzenie naszych codziennych postaw i wyborów życiowych – cenimy zdrowie i chcemy je wspólnie promować na wszelkie sposoby - zachęcają organizatorzy.

Trasy prowadzą szlakami turystycznymi Gór Sowich i Bardzkich, o umiarkowanej trudności technicznej bez dużych przewyższeń, z licznymi zakrętami i rozwidleniami, które zostaną oznaczone we wszystkich tych miejscach w jasny i łatwo rozpoznawalny dla uczestników sposób.

Do wyboru są 3 trasy:

5 km trasa dla każdego, mało wymagająca, idealna dla osób, które dopiero chcą rozpocząć swoją przygodę z bieganiem

12 km dla wszystkich, którzy lubią gonić do utraty tchu, z przepięknymi widokami Gór Bardzkich

21 km trasa dla wszystkich, dla których bieganie jest równie naturalne, jak oddychanie

Więcej: http://apteneo.pl/biegi/