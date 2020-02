IX Mistrzostwa w Piłce Nożnej Halowej

Swój udział w IX Mistrzostwach Polski Okręgowych Izb Aptekarskich w Piłce Nożnej Halowej 2020, potwierdziło 12 drużyn Okręgowych Izb Aptekarskich - informuje Śląska Izba Aptekarska.

Zawody odbędą się w dniach 24-26 kwietnia 2020 r. w Chorzowie w Hali Sportowej przy ul. Dąbrowskiego 113 (hala główna) oraz w Kompleksie Sportowym "HAJDUKI".

Organizatorem mistrzostw jest Śląska Izba Aptekarska w Katowicach. Patronat honorowy objęli: Prezydent Miasta Chorzów oraz Naczelna Izba Aptekarska, a patronat medialny Aptekarz Polski oraz TVP3 Katowice.

Rozgrywki odbędą się w dwóch grupach A po 6 drużyn, systemem każdy z każdym. Do ćwierćfinału awansują po cztery najlepsze zespoły z każdej z grup. Drużyny będą grały w systemie play off nadal równolegle na dwóch halach, a do dalszego etapu awansuje zwycięzca z danego meczu. Cztery zwycięskie drużyny tworzą pary półfinałowe. Zwycięzcy będą grali o 1 miejsce, a przegrani mecz o 3 miejsce. Czas gry będzie wynosił 2 x 10 minut, z przerwami ok. 2,5 minutowymi.

Podsumowaniem całości wydarzenia będzie licytacja upominków przekazanych przez sportowców oraz muzyków na rzecz aukcji dla Mai Krzyżek. Maja jest córką zawodnika drużyny Śląskiej Izby Aptekarskiej - Przemka. Szczegóły dotyczące akcji "Budzimy Maję" dostępne są na stronie https://budzimymaje.pl/

Więcej: https://www.katowice.oia.pl/