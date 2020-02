Dzisiaj, 14 lutego, są Walentynki, coroczne święto zakochanych. Miłość jest jednym z najważniejszych uczuć w naszym życiu. Sprawia, że czujemy się wyjątkowi. Miłość to może być wieloletnie odwzajemnione uczucie do ukochanej osoby, przyjaźń, a także pozytywne myślenie o innych.

Oczy błyszczą, twarz promienieje, świat się śmieje, a nam chce się żyć. Motyle w brzuchu mogą zdziałać cuda. Naukowcy udowodnili, że miłość, albo stan zakochania mają dobroczynny wpływ na nasze zdrowie. Szybciej znikają zbędne kilogramy, mamy więcej energii, lepiej radzimy sobie ze stresem, a serce bije jak dzwon.

– To nie musi być wcale strzała Amora. To może być wieloletnie odwzajemnione uczucie do ukochanej osoby, przyjaźń, a także pozytywne myślenie o innych. Dzielmy się naszą miłością nie tylko w Walentynki – mówi Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia.

Bezcenne hormony

W poszczególnych fazach zakochania w organizmie uwalniają się dobroczynne hormony. Fenyloetyloamina, będąca analogiem amfetaminy, świetnie działa na układ nerwowy, trawienny, łagodzi objawy depresji, poprawia nastrój (co ma związek z pobudzeniem wydzielania dopaminy).

Dopamina pełni kluczową rolę w poczuciu szczęścia, a także w radzeniu sobie ze stresem. Pojawia się więcej chęci i energii do działania. Dopamina stymuluje wytwarzanie oksytocyny, nazywanej również "hormonem miłości i zaufania". Wpływa pozytywnie na relacje z drugim człowiekiem.

Przy okazywaniu czułości, w stanach silnych emocji i uniesienia uwalniane są endorfiny, czyli "hormony szczęścia". Redukują poziom stresu, potęgują odczuwanie przyjemności, blokują odczuwanie bólu i działają relaksująco.

Miłość - najlepszy lek

Naukowcy udowodnili, że w pierwszej najsilniejszej fazie zakochania w układzie nerwowym i hormonalnym człowieka zachodzi prawdziwa burza reakcji chemicznych, która – szczególnie gdy miłość jest odwzajemniona – może przynieść organizmowi mnóstwo korzyści. Ale i później, kiedy związek staje się trwalszy i stabilniejszy miłość nadal jest najlepszym lekiem na wiele dolegliwości, nie tylko psychicznych, ale także fizycznych.

Osoby będące w szczęśliwych związkach rzadziej potrzebują pomocy lekarza. Dlaczego? Dbają wzajemnie o własne zdrowie (pilnują diety, aktywności fizycznej, profilaktyki). W poczuciu odpowiedzialności za najbliższą osobę mają mniejszą tendencję do zachowań ryzykownych (palenie, alkohol, itd.).