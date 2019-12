Okres świąt to wielogodzinne posiłki, ale też nieustanne podjadanie, zwłaszcza słodyczy

Kolacja wigilijna składa się składa się ze sporej ilości dań. Mimo, że są to dania postne, mogą dostarczyć kilka tysięcy kilokalorii. W dodatku na Wigilii się nie kończy. Festiwal jedzenia trwa do 6 stycznia, a dzieci są "zasypywane" cukrem.

Dr inż. Joanna Neuhoff-Murawska, dietetyk dziecięcy, znana również jako Dr Witaminka ucząca dzieci zdrowych nawyków żywieniowych i miłości do aktywności, wskazuje, że święta to nie tylko Wigilia - sporo zjada się w pierwszy i drugi dzień świąt.

Od rana do wieczora jedzenie stoi na stole

- Tak naprawdę dla wielu rodzin świętowanie trwa do 6 stycznia, a je się przez cały dzień. Od rana do wieczora jedzenie stoi na stole. Proponuję zjeść śniadanie, schować jedzenie, iść na spacer, wrócić na obiad i deser, zjeść - schować jedzenie, zająć się grami, śpiewaniem, oglądaniem zdjęć, rozmowami itd. Warto zrobić wszystko, by jedzenie nie było główna atrakcją świąt - podkreśla w rozmowie z Rynkiem Zdrowia Joanna Neuhoff-Murawska.

Wskazuje, że w czasie świąt oprócz wielogodzinnych posiłków, trwa też nieustanne podjadanie, szczególnie słodyczy.

- Kupujemy i dajemy w prezencie słodycze z choinką, św. Mikołajem, reniferem, bo to wydaje się nam nieodzownym elementem świąt. Obdarowywanie słodyczami to pozostałość z czasów, kiedy był niedostatek i słodki podarunek na święta był czymś wyjątkowym. Dzisiaj to tylko słodycze, których dzieci mają nadmiar na co dzień, opakowane w świąteczne symbole i nic więcej. Zadziwiające, ile pieniędzy wkładamy w to, żeby przytyć. Być może przejadamy w święta fajny wyjazd na narty - wskazuje dietetyk dziecięcy.

Dodaje, że rodzice bardzo skrupulatnie tropią w składach wielu produktów hasło konserwanty i tego się boją, jednak, kiedy sięgają po słodycze nie zdają sobie sprawy, że właśnie zakupują produkty zawierające całą masę konserwantów, aromatów, barwników itp. Do tego nadmierna ilość cukru i niezdrowego tłuszczu.

- Pracuję z dziećmi otyłymi i ich rodzinami i zawsze drżę o swoich pacjentów przed świętami. Cały grudzień rozmawiamy o tym, jak przeżyć święta, żeby nie przybrać na wadze. Niestety rzadko komu to się udaje - przyznaje dr Neuhoff-Murawska.