Porozumienie Zielonogórskie: popieramy podatek od cukru

Projekt ustawy wprowadzającej dodatkowe opłaty m.in. od napojów słodzonych budzi kontrowersje. Producenci alarmują, że nowy podatek uderzy w polską gospodarkę. Obaw tych nie podzielają lekarze, którzy od wielu lat obserwują lawinowo rosnącą grupę otyłych pacjentów, zwłaszcza dzieci - informują lekarz PZ Porozumienia Zielonogórskiego.

- Otyłe dzieci to otyli dorośli, obarczeni całą listą chorób wynikających z nadmiaru tkanki tłuszczowej - zauważa Wojciech Pacholicki, wiceprezes Porozumienia Zielonogórskiego i lekarz rodzinny.

Otyłość nie jest kwestią wyglądu, ale należy ją traktować jak chorobę narządową, hormonalną i metaboliczną, prowadzącą do zaburzenia pracy całego organizmu. Jeśli do kogoś nie przemawiają argumenty tylko zdrowotne, niech policzy wieloletnie koszty leczenia chorób wynikających z otyłości i świadczeń socjalnych z nimi związanych.

- Zapewne wielokrotnie przewyższą one potencjalne straty producentów niezdrowej żywności. Z pozycji konsumenta także nie dostrzegam zagrożeń, a raczej korzyści - dodaje.

Z przedstawionego w ub. r. raportu NFZ „Cukier, otyłość – konsekwencje” wynika, że przeciętny Polak je o prawie 11,8 kg więcej cukru przetworzonego rocznie niż 10 lat temu. Jest to przede wszystkim cukier znajdujący się w napojach. Jeśli podatek spowoduje wzrost ich ceny, to może łatwiej będzie ludziom przerzucić się na picie wody, a i producenci będą mieli motywację do korzystnych dla zdrowia zmian receptury.

Wojciech Pacholicki podkreśla, że w obecnym systemie główny ciężar walki z otyłością spoczywa na lekarzach POZ. To oni przede wszystkim podejmują działania profilaktyczne i edukacyjne wobec swoich pacjentów. Jednak jest to kropla w morzu potrzeb, zwłaszcza że często lekarz POZ nie może na profilaktykę poświęcić tyle czasu, ile by chciał.

- Z zadowoleniem przyjmujemy każde wsparcie naszych działań. Mamy nadzieję, że jednym z takich elementów stanie się podatek cukrowy, skoro dochody z niego mają zasilić NFZ i zajęcia sportowe dla uczniów. Liczymy na to, że będą to dodatkowe pieniądze przeznaczone bezpośrednio na zdrowie - dodaje Pacholicki.

Według zapowiedzi Ministerstwa Zdrowia podatek cukrowy ma zostać wprowadzony od kwietnia br. Trwają prace legislacyjne nad ostatecznym kształtem ustawy.